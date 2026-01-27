UE i Indie zakończyły negocjacje umowy o wolnym handlu, co ma otworzyć nowy rozdział w ich relacjach gospodarczych.

Porozumienie to największa liberalizacja handlu, jakiej Indie kiedykolwiek podjęły się wobec partnera, obniżając cła na europejskie samochody ze 110% do 10%.

Zniesione lub obniżone zostaną cła na maszyny (do 44%), chemikalia (do 22%) i produkty farmaceutyczne (do 11%), co ułatwi dostęp europejskich firm do indyjskiego rynku.

• Umowa stworzy strefę wolnego handlu dla 2 miliardów ludzi, co przyniesie korzyści gospodarcze obu stronom.

UE i Indie kończą negocjacje umowy o wolnym handlu

Unia Europejska i Indie zakończyły negocjacje umowy o wolnym handlu – poinformowała Komisja Europejska po wtorkowym szczycie w Delhi. Porozumienie ma fundamentalne znaczenie dla relacji gospodarczych między obiema stronami i otwiera nowy rozdział w handlu międzynarodowym. Według KE jest to największa liberalizacja handlu, jakiej Indie kiedykolwiek podjęły się wobec innego partnera.

Negocjacje dotyczyły przede wszystkim barier celnych, które od lat ograniczały dostęp europejskich firm do indyjskiego rynku. Zawarte porozumienie przewiduje stopniowe, ale szeroko zakrojone zmiany w tym obszarze.

Umowa o wolnym handlu UE–Indie i niższe cła

Kluczowym elementem porozumienia jest zniesienie lub znaczące obniżenie ceł na wiele grup towarów. Najbardziej spektakularne zmiany obejmą sektor motoryzacyjny. Cła na europejskie samochody mają spaść z 110 proc. do 10 proc., natomiast taryfy na części samochodowe zostaną całkowicie zniesione w perspektywie od pięciu do dziesięciu lat.

Znaczące ułatwienia obejmą również inne branże. Cła sięgające 44 proc. na maszyny, 22 proc. na chemikalia oraz 11 proc. na produkty farmaceutyczne mają zostać w większości zlikwidowane. To istotna zmiana dla europejskich eksporterów, którzy od lat wskazywali na Indie jako rynek o ogromnym potencjale, ale trudnym dostępie.

Komisja Europejska o znaczeniu porozumienia

Zakończenie negocjacji skomentowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, obecna na szczycie wraz z premierem Indii Narendrą Modim.

- "UE i Indie zapisują się dziś w historii, pogłębiając partnerstwo między największymi demokracjami świata - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen, która we wtorek wzięła udział w szczycie UE-Indie w Delhi wraz z premierem Indii Narendrą Modim. - Stworzyliśmy strefę wolnego handlu dla 2 miliardów ludzi, co przyniesie korzyści gospodarcze obu stronom. Daliśmy światu sygnał, że współpraca oparta na zasadach wciąż przynosi znakomite rezultaty" - podkreśliła.

