Ten preparat może pomóc zatrzymać mikroplastik

Plastik jest dziś dosłownie wszędzie. Znajduje się w wodzie, żywności, powietrzu, a nawet w ludzkim organizmie.

Nic więc dziwnego, że informacje o nowym suplemencie, który może pomagać w usuwaniu mikroplastiku, wzbudziły ogromne zainteresowanie naukowców.

Mikroplastik znaleziono już w człowieku

Mikroplastik to maleńkie cząstki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 milimetrów. Powstają podczas rozpadu większych odpadów plastikowych lub są produkowane celowo do różnych zastosowań przemysłowych.

Badania z ostatnich lat wykazały obecność takich drobinek w ludzkim organizmie. Znajdowano je między innymi w blaszkach miażdżycowych oraz mózgach osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Naukowcy podkreślają jednak, że nie oznacza to jeszcze, iż mikroplastik jest bezpośrednią przyczyną tych schorzeń.

Martwe bakterie kontra plastik

Nad nowym rozwiązaniem pracowali badacze z amerykańskiej firmy Quorum Innovations. Opracowali oni postbiotyk o nazwie Qi601. Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o preparat powstały z martwych bakterii.

Naukowcy wyhodowali bakterie, następnie je unieszkodliwili i wykorzystali ich ściany komórkowe. Okazało się, że ich szorstka powierzchnia działa niczym magnes na drobinki plastiku.

Podczas eksperymentów cząsteczki mikroplastiku przyczepiały się do ścian komórkowych bakterii, co utrudniało im kontakt z ludzkimi komórkami.

Nawet 92 proc. plastiku zostało związane

W kolejnych testach badacze sprawdzili, jak preparat zachowa się w warunkach przypominających układ pokarmowy człowieka.

Wyniki okazały się bardzo obiecujące. Nawet 92 proc. nanoplastiku spontanicznie wiązało się z preparatem Qi601. Co więcej, gdy dodano go do komórek przypominających ludzkie komórki jelitowe, ilość plastiku przedostającego się do ich wnętrza była znacznie mniejsza.

Niezwykły test z gumą do żucia

Jednym z najbardziej interesujących eksperymentów był test z gumą do żucia. Wiadomo bowiem, że podczas żucia niektórych gum do śliny mogą uwalniać się tysiące mikroskopijnych cząstek plastiku.

Badacze najpierw zmierzyli ich liczbę po zwykłym żuciu gumy. Następnie do ust uczestnika badania wsypano niewielką ilość sproszkowanego preparatu Qi601.

Różnica była ogromna. Po samym żuciu gumy wykryto ponad 2 tysiące swobodnie unoszących się cząstek plastiku. Po zastosowaniu preparatu ich liczba spadła do zaledwie 185.

To dopiero początek badań

Choć wyniki wyglądają obiecująco, naukowcy studzą emocje. Badanie zostało opublikowane na platformie bioRxiv, gdzie trafiają prace naukowe jeszcze przed pełną recenzją ekspertów.

Kolejna kwestia to, że nie udowodniono jeszcze, że związane przez suplement cząstki plastiku są skutecznie usuwane z organizmu. Nie wiadomo również, jak na działanie preparatu wpływają codzienna dieta, bakterie jelitowe czy układ odpornościowy.

Jednak dla milionów ludzi zaniepokojonych wszechobecnością mikroplastiku to jeden z najciekawszych sygnałów od lat. Naukowcy po raz pierwszy pokazali bowiem, że odpowiednio przygotowany suplement może wiązać plastikowe drobinki jeszcze zanim zdążą przedostać się do komórek organizmu.

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