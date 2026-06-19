Statki wracają na najważniejszy szlak świata

To był wyjątkowy tydzień dla światowego handlu. Piątek przyniósł wyraźne ożywienie w cieśninie Ormuz, przez którą jeszcze niedawno przechodziła jedna piąta światowego eksportu ropy naftowej i gazu.

Według najnowszych danych przez strategiczne przewężenie Zatoki Perskiej przepłynęło w ciągu doby 25 statków handlowych. Choć to nadal znacznie mniej niż przed wybuchem wojny, jest to najlepszy wynik od połowy kwietnia.

Ostatni raz podobny ruch odnotowano 18 kwietnia, gdy Iran na krótko złagodził ograniczenia w żegludze.

Wojna sparaliżowała światowy handel

Po rozpoczęciu konfliktu wywołanego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran sytuacja w regionie gwałtownie się zaostrzyła.

Teheran zdecydował się na blokadę cieśniny Ormuz, która jest jednym z najważniejszych punktów transportowych na świecie. Dodatkowo pojawiły się zapowiedzi pobierania opłat od jednostek chcących korzystać z tego szlaku.

Dla światowych rynków był to poważny cios. Każde ograniczenie ruchu w tym miejscu natychmiast wpływa na ceny surowców energetycznych i koszty transportu.

Porozumienie dało nadzieję

W środę doszło do podpisania wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Informacja została odebrana jako sygnał możliwej deeskalacji konfliktu.

Choć planowane rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego zostały później odroczone na czas nieokreślony, sam fakt zawarcia umowy wyraźnie poprawił nastroje w branży żeglugowej.

Efektem jest właśnie stopniowy powrót statków na trasę przez cieśninę Ormuz.

Sytuacja w zatoce nadal nie jest bezpieczna

Mimo poprawy sytuacji armatorzy nie mogą jeszcze spać spokojnie. Trwają operacje usuwania min, a eksperci zalecają zachowanie szczególnej ostrożności.

Dodatkowe problemy sprawiają zakłócenia systemów nawigacyjnych. Według danych firmy AXSMarine ponad 200 statków jednocześnie doświadczyło fałszowania sygnałów AIS lub innych nietypowych zakłóceń utrudniających określenie ich rzeczywistego położenia.

To pokazuje, że choć ruch powoli wraca, region nadal pozostaje jednym z najbardziej niestabilnych punktów na świecie.

Od sytuacji w cieśninie Ormuz zależą ceny paliw

Eksperci podkreślają, że sytuacja w cieśninie Ormuz ma ogromne znaczenie również dla kierowców i konsumentów w Europie.

To właśnie tędy transportowana jest ogromna część ropy i gazu z krajów Zatoki Perskiej. Każde utrudnienie oznacza ryzyko wzrostu cen surowców, a w konsekwencji droższych paliw i energii.

Dlatego świat z uwagą obserwuje każdy statek, który ponownie pojawia się na tym strategicznym morskim szlaku.

Marcin Kulasek, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego [IMPACT 2026]