Przerwy w bankach. Będą problemy z płatnościami

W weekendy dość często banki prowadzą prace serwisowe. Tym razem w majowy weekend takich przerw technicznych spowodowanych właśnie pracami serwisowymi jest wyjątkowo wiele. VeloBank prace serwisowe rozpoczyna już w piątek, 5 maja 2023 roku, o godz. 23:30 i prowadzi je do soboty, 6 maja, do godz. 11:25. W tym czasie niedostępna będzie bankowość elektroniczna, płatności za pomocą Blika i bezproblemowa płatność online kartami.

W sobotę prace konserwacyjne zaczyna Alior Bank. Od godz. 8 do 20 niedostępny będzie system inwestycyjny. Również na sobotę (6 maja) prace serwisowe zaplanowano w Nest Banku. Potrwają one od godz. 0:30 do 15:00. W tym banku w trakcie prac modernizacyjnych niedostępna będzie w cała bankowość elektroniczna oraz aplikacja mobilna banku.

Zarówno w sobotę, jak i niedzielę (6-7 maja) bez dostępu do bankowości elektronicznej będą klienci Toyota Banku. Utrudnienia będą miały związek z pracami serwisowymi, które rozpoczną się w sobotę o godz. 7 i zakończą około godz. 22 w niedzielę. W tym czasie niedostępne będą m.in. tzw. szybkie płatności, autoryzacje płatności kartami. Dodatkowo w sobotę nieczynna będzie infolinia banku.

W najbliższych dniach prace serwisowe zapowiada również Santander Consumer Bank. Z utrudnieniami trzeba liczyć się we wtorek, 9 maja, w godz. 22-23. W związku z pracami serwisowymi w tym czasie dostęp do bankowości internetowej i mobilnej będzie ograniczony.

