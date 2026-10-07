Jubileuszowy Bieg Hutnika to pierwszy w Polsce 12-kilometrowy bieg przeszkodowy, który prowadzi przez działającą hutę, oferując wyzwania w postaci lodowatej wody i wysokich barier.

Odkryj ArcelorMittal Warszawa z innej perspektywy: to jeden z najnowocześniejszych zakładów w Europie, przetwarzający ponad 700 tys. ton złomu rocznie w duchu gospodarki obiegu zamkniętego.

To wydarzenie dla całej rodziny: obok biegu głównego odbędzie się Bieg Hutniczka dla dzieci w 4 grupach wiekowych oraz strefa z dmuchańcami i animacjami.

Zarezerwuj datę 11 października 2026 roku i weź udział w tym wyjątkowym wydarzeniu na terenie Huty ArcelorMittal Warszawa, by przeżyć niezapomnianą przygodę.

Jubileuszowy Bieg Hutnika: Co czeka na biegaczy w hucie?

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo jubileuszowa. Już po raz dziesiąty miłośnicy ekstremalnych wyzwań będą mieli okazję sprawdzić się w nietypowej scenerii. Przeszkodowy Bieg Hutnika to pierwszy w Polsce bieg industrialny, którego trasa o długości około 12 kilometrów prowadzi przez działający zakład przemysłowy. To nie jest zwykły park czy las. Biegacze zmierzą się z ostrymi zakrętami, wysokimi barierkami, stromymi podbiegami i rowami wypełnionymi lodowatą wodą. Wszystko to w otoczeniu hutniczej infrastruktury, która na co dzień jest niedostępna dla osób z zewnątrz.

Jak podkreśla rzecznik prasowy ArcelorMittal Warszawa, Ewa Szewczyk, wydarzenie pozwala spojrzeć na hutę z zupełnie innej perspektywy.

Już po raz dziesiąty mamy przyjemność udostępnić teren Huty ArcelorMittal Warszawa sportowym entuzjastom. Bieg Hutnika jest dla nas wyjątkowym wydarzeniem, bo pokazuje Hutę z zupełnie innej perspektywy jako miejsce pracy, ale również część historii Warszawy i przestrzeń, którą możemy otworzyć na mieszkańców oraz miłośników sportu – mówi Ewa Szewczyk.

Bezpieczeństwo jest tu kluczowe. Organizatorzy zapewniają, że trasa jest specjalnie przygotowana i zabezpieczona, ale jednocześnie zaprojektowana tak, by testować siłę, wytrzymałość i determinację zawodników.

Huta ArcelorMittal Warszawa: Nie tylko bieg, ale i nowoczesny przemysł

Bieg to także świetna okazja, by przypomnieć, że zakład przy ulicy Kasprowicza to ważny punkt na przemysłowej mapie stolicy. Huta działa nieprzerwanie od 1957 roku, ale dziś daleko jej do wizerunku przestarzałego kombinatu. To jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie, wyposażony w stalownię elektryczną i walcownię.

Co ciekawe, stal produkowana w Warszawie powstaje głównie ze złomu. Zakład ArcelorMittal Warszawa rocznie przetwarza ponad 700 tysięcy ton tego surowca, a 96 proc. odpadów produkcyjnych poddaje odzyskowi lub recyklingowi. To wzorcowy przykład gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie stary metal dostaje nowe życie. Produkty z warszawskiej huty trafiają później m.in. do przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i budownictwa.

Bieg Hutnika doskonale pokazuje, że przemysł nie musi być zamkniętą przestrzenią niedostępną dla mieszkańców. Huta jest częścią Bielan i Warszawy, a jednocześnie nowoczesnym zakładem, w którym każdego dnia pracują ludzie i powstają produkty wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki – dodaje Ewa Szewczyk.

Bieg Hutnika to impreza dla całej rodziny

Chociaż główny bieg jest wyzwaniem dla zaprawionych w bojach, organizatorzy pomyśleli też o najmłodszych. Równolegle do biegu głównego odbędzie się Bieg Hutniczka, czyli wersja przeszkodowa dla dzieci i młodzieży. Przewidziano starty w czterech grupach wiekowych, więc każdy mały sportowiec znajdzie coś dla siebie.

To sprawia, że 11 października warto wybrać się na teren huty całą rodziną. Podczas gdy dorośli będą walczyć na trasie, na dzieci i kibiców czekać będzie strefa z licznymi atrakcjami. W planach są m.in. dmuchańce, animacje, gry, konkursy, a nawet natryskowe malowanie ciała. Dzięki temu Przeszkodowy Bieg Hutnika staje się pomysłem na aktywne spędzenie niedzieli dla każdego.

Jubileuszowa edycja wydarzenia odbędzie się w niedzielę, 11 października 2026 roku. Start biegu głównego zaplanowano na godzinę 9:00 na terenie Huty ArcelorMittal Warszawa przy ul. Jana Kasprowicza 132. Starty dla dzieci w ramach Biegu Hutniczka rozpoczną się orientacyjnie o 9:30.

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