Przeterminowane jedzenie w Biedronce! Policja w sklepie

Policja w Biedronce

Stary towar na półkach w Biedronce! - Jestem na zakupach w Biedronce przy ul. Kwiatowej w Bełchatowie. W wózku mam 50 przeterminowanych produktów - zaalarmował nas czytelnik. I dodał: nie pierwszy raz znalazłem w sklepie tyle produktów po terminie ważności do spożycia. Przecież to narażenie ludzi na utratę zdrowia!

Oburzony sprawą mężczyzna powiadomił o sprawie policję. Mundurowi zjawili się w sklepie. "Policjanci otrzymali zgłoszenie o nieprawidłowościach w jednym z marketów na terenie Bełchatowa. W sprawie zostało przyjęte zawiadomienie o wykroczeniu. Policjanci na miejscu zdarzenia wykonali wszelkie niezbędne czynności. Obecnie w KPP w Bełchatowie prowadzone jest postępowanie, które wyjaśni wszelkie okoliczności tej sprawy" - przekazała nadkom. Iwona Kaszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Niestety, przeterminowany towar znaleźliśmy także w Biedronce przy ul. Rydygiera w Warszawie. Margaryna położona na skraju półki była przeterminowana aż o przeszło 2 miesiące! Jak to w ogóle jest możliwe, że towar z takim terminem ważności wciąż znajduje się na hali sprzedaży?

Przeterminowany towar w Biedronce

Co na to właściciel sklepów Biedronka? - Przedstawiona sytuacja oczywiście nie powinna mieć miejsca. Przy bardzo dużej skali działalności naszej sieci sytuacje tego typu mogą mieć sporadycznie miejsce, mimo że dokładamy wszelkich możliwych starań, aby je wyeliminować. W tym przypadku pracownicy odpowiadający za kontrolę terminów przydatności nie zachowali należytej staranności, za co przepraszamy - wyjaśnia Joanna Bugajska-Morawska, starsza menedżer sprzedaży w sieci Biedronka. I dodaje, że w przypadku sklepu w Bełchatowie jeszcze tego samego dnia została przeprowadzona weryfikacja terminów ważności wszystkich produktów w sklepie przez kierownictwo okręgu, do którego należy wspomniany sklep. W najbliższych dniach będą się odbywały kolejne kontrole w tej placówce. Dodatkowo personel został ponownie przeszkolony w zakresie rzetelnej kontroli terminów przydatności.

Przedstawicielka sieci zwraca się z apelem do klientów Biedronki, by w przypadkach zauważenia podobnych sytuacji informować o tym fakcie obsługę sklepu, by tego rodzaju przypadki mogły być natychmiastowo eliminowane, a towar usuwany z sali sprzedaży.

Skarga na sklep

- Jednocześnie przypominamy, że wszyscy klienci mogą zgłosić reklamację bezpośrednio w sklepie lub do Biura Obsługi Klienta: mailowo: [email protected], telefonicznie: (22 205 33 00) lub za pośrednictwem aplikacji Biedronka. Standardowo, jeśli klient po zakupie zorientował się, że produkt jest przeterminowany, zostanie dokonany zwrot pieniędzy za zakup takiego towaru - informuje Joanna Bugajska-Morawska, starsza menedżer sprzedaży w sieci Biedronka.

Warto dodać, że również urzędy takie jak UOKiK, Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych czy Sanepid, mogą nałożyć kary na sprzedawców oferujących przeterminowane produkty. Wysokość finansowej kary zależy od skali niebezpieczeństwa spożycia przeterminowanego produktu oraz od tego, ile czasu minęło od przekroczenia daty przydatności.

