Przez błąd licznika dostała osiemnaście rachunków za prąd! Musi zapłacić ogromny rachunek

Dostała 18 rachunków za prąd. Dostawa energii wyjaśnia to błędnie założonym licznikiem

Jak opisuje TVN24 BiS, mieszkanka Konina (woj. wielkopolskie) dostała w kwietniu aż 18 dodatkowych rachunków za prąd. Dostawca prądu argumentował dodatkowe rachunki źle skalibrowanym licznikiem, przez co musiała nastąpić korekta rozliczeń. Kobieta musi zapłacić dodatkowo prawie tysiąc złotych za prąd.

Kobieta skontaktowała się w tej sprawie z infolinią Energi. Spółka wyjaśnia, że błędy dotyczyły okresu od marca 2015 roku do kwietnia 2024 roku, oraz dodaje, że licznik naliczał energię oddaną, mimo tego, że mieszkanka Konina nie ma instalacji fotowoltaicznej. Korekta objęła jednak trzy lata wstecz i doliczyła 586 kWh do zużycia.

Kobieta podważyła ekspertyzy dostawcy energii. Spółka przeprasza za błąd

Klientka Energi zakwestionowała wiarygodność korekt i domagała się ekspertyz od operatora. Kontaktowała się w tej sprawie z operatorem systemu dystrybucyjnego Energa Operator, a także z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz miejskim rzecznikiem konsumentów, ale na razie nie otrzymała żadnej wiążącej odpowiedzi.

- Nie rozumiem tej odpowiedzi. Gdybym podawała przez lata zaniżone zużycie, to dopłaciłabym tę kwotę bez mrugnięcia okiem. Byłby to mój błąd. Tu jednak jest błąd w podłączeniu licznika i to dziewięć lat. Jak mamy wyliczyć, za co mam zapłacić? To jest kuriozalne - mówiła kobieta dla portalu.

Konsultant Energi w rozmowie z klientką argumentował, że "i tak ten prąd zużyła". Kobieta zapytała jednak na jakiej podstawie to ustalono i podkreśliła, że gdyby miała pewność, że zużycie na rachunkach odzwierciedla zużycie, to "zapłaciłaby błyskawicznie", ale nie zrobi tego dopóki nie dostanie dowodów.

Jak podkreślił w rozmowie z TVN24 BiS adwokat Maciej Rylski sprzedawca energii elektrycznej " który twierdzi, że licznik działał nieprawidłowo, powinien wykazać ten fakt". Również Energa w rozmowie z TVN24 BiS potwierdziła, że licznik był nieprawidłowo skalibrowany, oraz przeprosiła za sytuację.