Przymusowy urlop od pracodawcy. Kiedy i kto może odmówić?

Pracownik może dostać naganę, a pracodawca karę finansową

Diametralnie inaczej sprawa wygląda w momencie kiedy pracownik ma do odebrania wolne za poprzedni rok. Firma, która nie wypełni obowiązku udzielenia urlopu do końca września naraża się na karę finansową ze strony inspekcji pracy lub sądu, do maksymalnej wysokości odpowiednio 2 tys. i 30 tys. zł. W efekcie tego, firma nie jako może wymusić na pracowniku wzięcie urlopu. Według Kraszewskiego, dlatego pracodawca może zobowiązywać zatrudnionych do wskazania terminu wykorzystania zaległego urlopu do końca września następnego roku.

Prawnik dodaje, że "jeśli zatrudniony odmawia wskazania terminu lub wybrania zaległego wolnego do 30 września, to firma może go ukarać karą porządkową (upomnienie, nagana) za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy".

W momencie wypowiedzenia, to firma ma prawo wyznaczyć termin urlopu. Według Business Insider, "jeśli pracodawca lub pracownik wypowie umowę, to w okresie wypowiedzenia ten pierwszy może udzielić zatrudnionemu należny mu urlop. Podwładny nie może odmówić, jest zobowiązany wykorzystać wolne. Jeśli firma nie udzieli zatrudnionemu całego należnego mu urlopu do końca okresu wypowiedzenia, to za pozostałą część wolnego musi wypłacić ekwiwalent pieniężny".

Przypomnijmy, że po 26 kwietnia w związku ze zmianami w Kodeksie pracy pojawiły się nowe rodzaje urlopów: 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej oraz 5 dni urlopu opiekuńczego. Za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej pracownik zachowa prawo do 50% wynagrodzenia. Przysługują mu 2 dni takiego rodzaju urlopu. Z urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę najbliższemu jednak tu nie należy się wynagrodzenie. Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi tego urlopu.

