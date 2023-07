Przywileje i ulgi dla pracujących seniorów

Spis treści

Możliwość dorabiania bez utraty renty i emerytury

Zamierzasz pracować na emeryturze i jesteś już w powszechnym wieku emerytalnym? ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy twojego świadczenia – niezależnie od wysokości przychodu jaki osiągasz – jeżeli masz prawo do emerytury i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny.

W przypadku gdy masz prawo do emerytury i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) i jesteś uprawniony do innego świadczenia, na przykład do renty rodzinnej, którą pobierasz jako świadczenie korzystniejsze – renta przysługuje Ci w pełnej wysokości, niezależnie od tego, jak wysokie są Twoje zarobki.

Emerytura częściowa i renta inwalidy

Nie będziesz mieć zawieszonego ani zmniejszonego świadczenia gdy masz prawo do emerytury częściowej, jeśli masz prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie.

Także gdy masz prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Kontynuowanie pracy a zawieszenie emerytury

Jeżeli kontynuujesz (bez rozwiązania stosunku pracy) pracę w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę, wtedy twoja emerytura zostanie zawieszona – bez względu na wysokość twoich zarobków – do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i złożysz wniosek o podjęcie jej wypłaty.

Kiedy ZUS zmniejsza emeryturę?

Jeśli przeszedłeś/przeszłaś na emeryturę, ale nie osiągnąłeś/nie osiągnęłaś jeszcze powszechnego wieku emerytalnego 65/60 lat, ZUS odejmuje od twojego przychodu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ta różnica to kwota, o którą obniży twoją emeryturę lub rentę. Jeżeli jednak wyliczona kwota jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to zmniejszy twoje świadczenie o odpowiednią kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Ważne! W przypadku, gdy jedna (lub kilka) z osób uprawnionych do renty rodzinnej osiąga przychód w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia – ZUS zmniejsza tylko tę część renty, która przysługuje tej osobie.

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić emeryturę, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową, rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową i rentę rodzinną.

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy twoje świadczenie, ma wpływ przede wszystkim twój przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Mowa tu o przychodach:

z pracy na podstawie stosunku pracy,

z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie,

z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie,

z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie,

z pracy wykonywanej na podstawie: umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawrzesz z pracodawcą, z którym pozostajesz w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostajesz w stosunku pracy, z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu, z pracy nakładczej.

ZUS zawiesi lub zmniejszy twoje świadczenie także wtedy, gdy osiągasz przychód z dodatkowej pracy i jesteś wyłączony z obowiązku ubezpieczeń społecznych, ponieważ pobierasz emeryturę lub rentę. Także gdy wykonujesz dodatkową pracę, od której nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, bo opłacasz już składki na te ubezpieczenia z innego tytułu.

Uwaga! Gdy ZUS ustala przychód, od którego zależy, czy zmniejszy lub zawiesi świadczenie, uwzględnia kwotę, od której oblicza się składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe (jest to tzw. podstawa wymiaru składek). Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, przyjmie przychód, który stanowi podstawę wymiaru twoich składek na ubezpieczenia społeczne.

PIT 0 dla emerytów

Ulga dla pracujących emerytów PIT 0 to zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal pracują. Ulga dotyczy przychodów z pracy, działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, emerytur pomostowych i rent integracyjnych.

Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić następujące warunki:

Osiągnąć wiek emerytalny, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Nadal pracować i podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu.

Nie pobierać emerytury z ZUS lub z innego funduszu emerytalnego.

Ulga PIT 0 jest stosowana przez płatnika podatku, czyli pracodawcę lub zleceniodawcę. Płatnik nalicza wynagrodzenie lub zlecenie bez podatku dochodowego. Pracujący emeryt nie musi składać żadnych wniosków o ulgę.

Ulga PIT 0 jest bardzo korzystna dla pracujących emerytów. Dzięki niej mogą zaoszczędzić na podatku dochodowym nawet kilka tysięcy złotych rocznie.