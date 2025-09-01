Od lipca seniorzy mogą łączyć emeryturę z 15 proc. renty rodzinnej, ale nowe przepisy wpływają na wysokość 14. emerytury.

ZUS oficjalnie ostrzega, że część seniorów otrzyma niższą "czternastkę" lub nie dostanie jej wcale .

. Jak łączenie świadczeń może drastycznie obniżyć lub całkowicie odebrać 14. emeryturę?

Od lipca br. seniorzy, którzy są uprawnienie do renty wdowiej, mogą łączyć własną emeryturę z 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Problem w tym, że jeśli suma wszystkich świadczeń przekroczy 2900 zł brutto miesięcznie, 14. emerytura zostaje automatycznie pomniejszona według zasady „złotówka za złotówkę”. A gdy łączny dochód przekroczy 4729 zł – czternastki nie ma wcale! – Część emerytów i rencistów może otrzymać 14. emeryturę w mniejszej wysokości lub nie otrzymać jej wcale – ostrzega oficjalnie biuro prasowe centrali ZUS.

Kto nie dostanie 14. emerytury?

Pan Jerzy z Krakowa ma emeryturę w wysokości 3000 zł, do tego otrzymał 600 zł z renty wdowiej. Łącznie otrzymuje 3600 zł miesięcznie. Jego czternastka spadnie z pełnych 1879 zł do zaledwie 1179 zł! Roczna strata: 700 zł. Jeszcze gorzej ma pani Maria z Warszawy z dochodem 4800 zł. Ona czternastki nie dostanie w ogóle – oszczędność ZUS wynosi niemal 1900 zł rocznie na jej koncie.

Renta wdowia a czternastka. Nikt seniorów nie ostrzegał

Seniorzy czują się oszukani przez system. ZUS bowiem nie informuje z góry o negatywnych konsekwencjach finansowych. Dopiero przy wypłacie czternastki w listopadzie okazuje się, że świadczenie zostało drastycznie pomniejszone lub całkowicie anulowane.

Związki emerytów już apelują o pilną zmianę niesprawiedliwych przepisów. – To skandaliczne karanie emerytów za korzystanie z przysługującego im prawa – grzmi Jan Kowalski ze Związku Emerytów i Rencistów.

WAŻNE! Sprawdź swój dochód!

Pełna czternastka (1879 zł brutto) – przy dochodzie do 2900 zł brutto

Pomniejszona czternastka – przy dochodzie od 2901 do 4728 zł brutto

Brak czternastki – przy dochodzie powyżej 4729 zł brutto

Renta wdowia = 100 proc. jednego świadczenia + 15 proc. drugiego

Limit łączny dla renty wdowiej: maksymalnie 5637 zł brutto miesięcznie

Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Posłuchaj: