Pułapka płatności odroczonych "kup teraz, zapłać później". Wygoda czy przekleństwo?

Płatności odroczone mają wady i zalety jednak okładka ładniejsza niż książka

– Odwraca uwagę od tego, że to kredyt, pożyczka, która kojarzy nam się z czymś poważnym, na co, jeśli się decydujemy, to w sposób przemyślany, odpowiedzialny. Nie widzimy tego "strasznego kredytu", ryzyka odsetek, komornika, lecz miłe hasło, które w magiczny sposób przykrywa wszelkie obawy. W efekcie wiele osób nie wie, że zaciąga kredyt (…) To rozwiązanie, choć z pewnością niezbyt ekologiczne, to wygodne przy zakupach odzieży. Jeśli nie jesteśmy pewni np. rozmiaru butów, możemy zamówić dwie czy trzy pary. Przymierzyć i odesłać te, które nie pasują i zapłacić tylko za tę parę, którą zostawimy. W tym czasie nie zamrażamy niemałej kwoty – podkreśla cytowana przez spidersweb.pl Weronika Hughes.

Rynek drobnych pożyczek rośnie m.in. z powodu niskokwotowych zakupów w internecie

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) poinformowało, że w okresie ośmiu miesięcy br. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 5,423 mln szt. pożyczek celowych na łączną kwotę 3,894 mld zł. "Oznacza to wzrost o 90,9 proc. w ujęciu liczbowym oraz o 92,9 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku" - oceniło.

Z raportu BIK wynika, że średnia wartość nowo udzielonej w sierpniu 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 710 zł i była o 29,1 proc. wyższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.

Jak dodali, pożyczki celowe najczęściej stosowane są w ramach niskokwotowych zakupów w internecie, za pomocą platform e-commerce. Dodali, że nieco droższe usługi, z takich dziedzin jak usługi stomatologiczne czy medycyna estetyczna, albo zakupy samochodów – także są finansowane za pomocą pożyczek celowych, jednak już na wyższe kwoty.