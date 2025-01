i Autor: Shutterstock (2), Sputnik/AP Photo

Gospodarka

Putina nie stać już na prowadzenie wojny? Rosyjska gospodarka na ostrym wirażu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że stopa wzrostu gospodarczego Rosji spadnie trzykrotnie (względem 2024 r.) do 1,3 proc. PKB w przyszłym roku i zmniejszy się do 1 proc. rocznie do końca dekady. Rosyjski bank centralny przewiduje, że w 2025 r. gospodarka wzrośnie zaledwie o 0,5-1 proc., a wzrost konsumpcji prywatnej i inwestycji może spaść do zera. Rosyjska gospodarka mierzy się z wysoką inflacją, bardzo wysokimi stopami procentowymi i brakiem "rąk do pracy" przez mobilizacje. Ekonomiści prognozują, że rosyjska gospodarka w 2025 roku może wpaść w recesję.