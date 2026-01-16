Dlaczego warto przeczytać ten artykuł:

Dowiesz się, jak polski zespół pokonał setki rywali z całego świata

Poznasz szczegóły spektakularnego awansu o 95 pozycji w rankingu

Zobaczysz, w jakich konkurencjach Polacy zdominowali rywali

Zrozumiesz, dlaczego bolid RT15e okazał się bronią niemal idealną

PWR Racing Team na podium światowego rankingu Formula Student

Zespół z Politechniki Wrocławskiej osiągnął historyczny sukces. W światowym rankingu Formula Student uplasował się na 33. miejscu wśród 448 zespołów z całego globu. To awans aż o 95 pozycji w porównaniu z poprzednim sezonem.

PWR Racing Team zdobył tytuł najlepszego i najbardziej utytułowanego zespołu Formula Student w Polsce. To potwierdzenie dominacji wrocławskich studentów na krajowym rynku motoryzacyjnym.

Top 3 zespoły z napędem na tylną oś – Polacy w światowej elicie

Osiągnięcie PWR Racing Team wykracza poza sam ranking ogólny. Zespół z Politechniki Wrocławskiej znalazł się w top 3 zespołów z napędem na tylną oś na całym świecie. To wyróżnienie potwierdza doskonałość techniczną wybranego rozwiązania konstrukcyjnego.

Tak wysoka pozycja świadczy o imponującym poziomie organizacyjnym i inżynieryjnym zespołu. Studenci udowodnili, że polskie uczelnie techniczne mogą konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi świata.

Bolid RT15e – elektryczna broń PWR Racing Team

Sukces w rankingu Formula Student to efekt intensywnego sezonu zawodów. Kluczową rolę odegrał bolid elektryczny RT15e, który konsekwentnie zdobywał wysokie pozycje w kolejnych konkurencjach.

Pojazd zaprojektowany przez studentów wykazał się nie tylko prędkością, ale przede wszystkim efektywnością. Powtarzalne, wysokie wyniki w konkurencjach dynamicznych potwierdziły kompleksowe przygotowanie całego projektu.

Konkurencje dynamiczne – gdzie PWR Racing Team pokazał pazury

Zespół z Wrocławia dominował w najtrudniejszych próbach torowych. Endurance, Skidpad i Autocross to konkurencje, w których bolid RT15e błyszczał najbardziej.

Te wyniki udowodniły, że konstrukcja łączy w sobie szybkość z niezawodnością. To połączenie jest kluczowe w Formula Student, gdzie awarie mogą przekreślić miesiące przygotowań.

Engineering Design i Business Plan – studenci myślą kompleksowo

PWR Racing Team zaimponował sędziom nie tylko na torze. W konkurencji Engineering Design szczegółowo zaprezentowano nowatorskie rozwiązania techniczne zastosowane w bolidzie.

Przedsiębiorczy charakter zespołu objawił się w konkurencji Business Plan Presentation. Podczas Formula Student Austria studenci zdobyli 2. miejsce, prezentując biznesowy potencjał projektu jako startupu. To dowód, że myślą nie tylko o technice, ale i o komercjalizacji swoich pomysłów.

Nowy bolid – PWR Racing Team nie zwalnia tempa

Zespół z Politechniki Wrocławskiej nie spoczywa na laurach. Zebrane podczas sezonu dane wykorzystywane są obecnie do konstruowania kolejnego, jeszcze lepszego pojazdu.

Nowy bolid ma zdefiniować na nowo możliwości PWR Racing Team na torze. Ambicje studentów są jasne – dalszy awans w światowym rankingu Formula Student i umocnienie pozycji lidera w Polsce.

