QUIZ PRL. Kultowe cytaty z polskich filmów PRL. Znasz je wszystkie?

Polskie komedie z czasów PRL-u to gatunek filmowy, który do dziś cieszy się ogromną popularnością. Dlaczego te filmy bawią nas do łez, nawet po latach? Dialogi były często błyskotliwe i pełne dowcipu. Niektóre postacie i ich kultowe cytaty do dzisiaj są powszechnie znane i cytowane w różnych kontekstach. Znasz je wszystkie? Sprawdzamy!