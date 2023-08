QUIZ PRL. Kultowe programy dla dzieci i młodzieży. Ile z nich pamiętasz?

Były telemarketer zdradza jak pozbyć się uporczywych telefonów. Jak to zrobisz Twój numer zniknie z bazy

Quiz: Kultowe programy dla dzieci i młodzieży w PRL-u

Władza w PRL uważała telewizję za świetne medium do kształtowania postaw młodego pokolenia. Młode pokolenie, zgodnie z sugestiami zawartymi w programach, miało mieć „niewidzialne ręce”, służące do robienia z sąsiadów wyznawców zjawisk paranormalnych, a ze sklejki kupowanej w składnicach harcerskich – półeczek na przyprawy, szkatułek na pierdoły oraz innych przedmiotów po grzyba. Młodsza młodzież, ale o wiele za stara na takie teksty, śpiewała w Teleranku „niedziela z mamusią, z tatusiem niedziela…”, sugerując rówieśnikom, co mają robić w czasie wolnym. Żaden program nie sugerował, że mają być po prostu wolni.

QUIZ o PRL. Kultowe programy dla dzieci i młodzieży w PRL-u Pytanie 1 z 11 Mina Telesfora w programie „Smok Telesfor”: mówiła, że gad ten jest psychopatą zdradzała głęboką depresję była głupkowata Dalej

