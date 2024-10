QUIZ PRL. Mężczyźni w Polsce Ludowej. Czy pamiętasz męskie symbole PRL?

W naszym przebojowym cyklu QUIZY SE dzisiaj polecamy QUIZ z czasów PRL o męskich symbolach. Wkraczamy w świat mężczyzn epoki PRL-u.

Moda i styl mężczyzn PRL-u

Zacznijmy od wyglądu. Czy pamiętasz charakterystyczne "pekaesy"? Nie, nie chodzi o autobusy! To popularna nazwa długich baczków przechodzących w bokobrody, noszonych przez wielu mężczyzn w tamtych czasach.

A co z ubiorem? Najpierw były zwykłe krawaty, o pardon "zwisy męskie" jak chcieli puryści językowi, potem nieco szersze, pod koniec lat 70. monstrualnie szerokie, by w latach 80. odchudzono je drastycznie. Krawaty "śledziki" - wąskie i modne - zdobiły koszule panów, którzy chcieli uchodzić za eleganckich i na czasie. Do tego obowiązkowy element garderoby - neseser, w którym dyrektor czy inżynier nosił ważne dokumenty do pracy, a zwykły człowiek - drugie śniadanie.

Zapachy i higiena mężczyzn PRL-u

Nieodłącznym elementem męskiej toalety była woda kolońska. Najbardziej znana marka to "Brutal" - zapach, który miał podkreślać męskość i siłę jego posiadacza. W łazience każdego szanującego się mężczyzny można było znaleźć zestaw do golenia: krem, pędzel i maszynkę. To były czasy, gdy poranne golenie było prawdziwym rytuałem.

Męska rozrywka i hobby rodem z PRL

Mężczyźni w PRL-u mieli swoje ulubione sposoby spędzania wolnego czasu. Popularne były spotkania w "budkach z piwem" - miejscach, gdzie można było nie tylko napić się złocistego trunku, ale też podyskutować o polityce, sporcie czy życiu.

Fotografia była modnym hobby. Wiele osób korzystało z aparatów marki Zenit - radzieckiej produkcji, ale cenionej za solidność i przystępną cenę. Dla tych, którzy woleli bardziej aktywny wypoczynek, popularnym środkiem transportu był motocykl WSK - polska produkcja, która przez lata służyła wielu miłośnikom jednośladów.

Obowiązki domowe mężów w czasach PRL

Wbrew pozorom, mężczyźni w PRL-u mieli swoje domowe obowiązki. Jednym z nich było trzepanie dywanów - czynność, która dzisiaj może wydawać się archaiczna, ale wtedy była nieodłącznym elementem wiosennych porządków. W okresie świątecznym panowie często angażowali się w zabijanie karpia - rytuał, który dla wielu rodzin był zwiastunem nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Niezależnie od tego, jak dobrze znasz realia PRL-u, zapraszamy Cię do sprawdzenia swojej wiedzy w naszym quizie. Piętnaście pytań, które przygotowaliśmy, pozwoli Ci przetestować, jak dobrze znasz męskie symbole Polski Ludowej. To nie tylko test wiedzy, ale też podróż w czasie do epoki, która - mimo że minęła - wciąż żyje w naszej zbiorowej pamięci.

Gotowy na wyzwanie? Rozwiąż quiz i przekonaj się, czy jesteś ekspertem od męskiego świata PRL-u!

QUIZ PRL. Mężczyźni w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Pekaesy, które nosili mężczyźni w Polsce Ludowej, to: spodnie baczki wąsy Dalej

