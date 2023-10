QUIZ PRL. Miasta PRL-u. Pamiętasz wszystkie? Spróbuj odgadnąć choć połowę

QUIZ PRL. Miasta PRL-u. Czy pamiętasz miasta z tamtych lat?

Każdy kto chodził do szkoły średniej w czasach PRL-u, musiał odwiedzić kilka miast. Obowiązkowym punktem programu były wycieczki do Krakowa, Gdańska, Warszawy. Zwiedzanie zabytków i charakterystycznych punktów na mapie miasta w towarzystwie klasowego koleżeństwa należało do nielicznych przyjemności tamtych czasów. Podróżowało się pociągami i autokarami. Mieszkało w bursach lub tanich domach turysty, a żywiło się w barach mlecznych. Do dziś w rodzinnych albumach absolwenci szkół drugiego stopnia przechowują grupowe zdjęcia zrobione pod rozpoznawalnym elementem architektury miejskiej. Jeśli nie pod gdańskim Neptunem, to pod katowickim Pomnikiem Powstańców Śląskich lub pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

Nawet jeśli nie było się w danym mieście to i tak wszyscy wychowani na PRL-owskiej telewizji umieli rozpoznać miasto po reprezentacyjnym fragmencie miejskiego krajobrazu. Dlaczego? Bo jednym z filarów wszystkich dwóch programów telewizyjnych była prężnie rozwijająca się telewizja regionalna. Każda telewizyjna relacja zaczynała się od rozpoznawalnej planszy i sygnału dźwiękowego. Kto tego nie przeżył, nie zrozumie.

Spróbujcie swoich sił w QUIZIE PRL o miastach tamtych czasów. Czy pamiętacie symbole największych polskich miast? Kojarzycie w jakim mieście jeździły niebieskie tramwaje? A gdzie można było spotkać trolejbusy? A może pamiętacie, jakie muzeum było w Pałacu Kultury i Nauki? Bo najpierw trzeba było zwiedzić muzeum, a dopiero potem poszybować windą na najwyższe, trzydzieste piętro, 114 m n.p.m., by podziwiać rozległą panoramę miasta, które powstało z gruzów...

QUIZ. Miasta PRL-u. Czy pamiętasz miasta z tamtych lat? Pytanie 1 z 10 1. Gdyńskie trolejbusy jeździły i nadal jeżdżą po: 22:00 szynach jezdni Dalej

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.