QUIZ PRL. Muzyka Polski Ludowej. Czy znasz hity lat 80. XX w.?

W trudnych Quizach Super Expressu nie mogło zabraknąć Quizu PRL o muzyce lat 80. XX w.

Polskie zespoły rockowe lat 80. stworzyły muzykę, która na długo zapisała się w historii polskiej kultury. Ich utwory są wciąż chętnie słuchane i grane, a ich koncerty przyciągają tłumy fanów. Perfect, Lady Pank, Lombard, a nawet popowy Papa Dance to tylko niektóre z wielu zespołów, które ukształtowały oblicze polskiego rocka w tamtym okresie. Ich muzyka to nie tylko wspomnienie młodości, ale również ważny element naszej tożsamości kulturowej.

Perfect – prekursorzy polskiego rocka

Perfect to jeden z najbardziej wpływowych polskich zespołów rockowych. Ich muzyka, pełna energii i emocji, zyskała ogromną popularność wśród młodzieży. Piosenki takie jak "Nie płacz, Ewka", "Autobiografia" czy "Kołysanka" to prawdziwe klasyki polskiego rocka, które znają nawet młodsze pokolenia. Za moment narodzin zespołu uważa się rok 1980, kiedy do pierwotnego składu w postaci Zbigniewa Hołdysa i Zdzisława Zawadzkiego dołączyli: Piotr Szkudelski na perkusji, Ryszard Sygitowicz na gitarze oraz Grzegorz Markowski jako wokalista. To właśnie ta formacja osiągnęła największy sukces.

Lady Pank – królowie polskiego rocka

Lady Pank, z charakterystycznym wokalem Jana Borysewicza, to kolejny zespół, który zdefiniował brzmienie lat 80. Ich muzyka, choć miała rockowe korzenie, była bardziej przystępna i melodyjna, co przyczyniło się do ogromnej popularności zespołu. Hity takie jak "Mniej niż zero", "Tacy sami", "Stacja Warszawa" czy "Zawsze tam, gdzie ty" to nieodłączny element polskiej kultury popularnej.

Lombard – rockowe dziewczyny

Na czele zespołu stał Grzegorz Stróżniak, pełniący funkcję kompozytora, aranżera, wokalisty oraz instrumentalisty klawiszowego. W pierwszych dziesięciu latach działalności zespołu skład był płynny, gościło w nim wielu muzyków oraz dwie wokalistki: Wanda Kwietniewska, późniejsza liderka zespołu Wanda i Banda, oraz Małgorzata Ostrowska, która od 1991 roku rozpoczęła solową karierę muzyczną. Piosenki "Przeżyj to sam" (hymn pokolenia stanu wojennego), "Droga pani z TV", "Szklana pogoda", "Mam dość", "Gołębi puch" to prawdziwe perły polskiego rocka.

QUIZ PRL. Muzyka Polski Ludowej. Czy znasz hity lat 80.? Pytanie 1 z 15 Jaki zespół wykonywał utwór „Kryzysowa narzeczona” ? Lady Pank Bajm Piersi Dalej