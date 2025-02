Koniec tanich i popularnych sklepów z Chin w UE? To efekt wojny handlowej

Dla milionów Polaków kiosk RUCHU to nie tylko miejsce zakupów, ale symbol całej epoki. Charakterystyczne niebieskie budki były świadkami przemian społecznych, gospodarczych i politycznych w Polsce. To właśnie tam, w czasach PRL, toczyło się codzienne życie – od porannej kolejki po świeżą prasę, po wieczorne zakupy zapałek czy papierosów. Poczciwe budki kiosków bywały celem młodzieżowych gangów złodziei, czasem ostatnim adresem poszukiwanych. Znacie przecież te wstrząsające opowieści, że „wyszedł po zapałki i nie wrócił”, po latach odnalazł się w innym mieście z inną kobietą… Ale to już zupełnie inna opowieść.

W naszym rozrywkowym cyklu QUIZY SE tym razem nostalgiczny QUIZ z czasów PRL, który przypomni czasy świetności tych charakterystycznych punktów handlowych – kiosków RUCHU.

Kioski RUCHU - od dworca do każdej ulicy

Historia RUCHU rozpoczęła się w 1918 roku, gdy Jan Stanisław Gebethner i Jakub Mortkowicz założyli Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych. Pierwszy kiosk otwarto rok później na Dworcu Głównym w Warszawie. W czasach PRL niebieskie kioski z prasą i nie tylko stały się nieodłącznym elementem krajobrazu polskich miast i miasteczek. Pamiętam mój pierwszy samodzielny zakup w kiosku – „Trybunę Ludu” dla dziadka. W spoconej dłoni siedmiolatki ściskałam złotówkę. Nie sięgałam nawet brodą do okienka. Wyciągnęłam rękę z monetą i krzyknęłam tytuł gazety. Po chwili wracałam do domu z gazetą pod pachą. Zadanie wykonane.

Centrum codziennego życia - kiosk RUCHU

Kiosk RUCHU był miejscem, gdzie codziennie rano ustawiała się kolejka po świeżą prasę. Stojąc w niej, podziwiałam przez wielkie szyby wszystkie te wyjątkowe towary: grzebienie różnego kształtu, lusterka z fotografiami gwiazd kina na odwrocie, samochodziki i malutkie laleczki - drobiazgi, które mieściły się w kieszeń. Dziecięce czasopismo „Miś” kupowała mi babcia, ale „Świerszczyka” kupowałam już sama. Na najwyższej półce stały wody kolońskie, po które zazwyczaj sięgał nasz sąsiad z czwartego piętra, zawsze cuchnący przetrawionym alkoholem - nie panowie w garniturach spieszący z teczkami do pracy. Może dlatego, że kultowa „Przemysławka” miała 80 proc. czystego alkoholu...

Zmieniające się czasy - koniec RUCHU

Cyfryzacja prasy, rozwój sieci handlowych i zmieniające się nawyki zakupowe Polaków sprawiły, że format „szybko, tanio i po drodze” przejęły inne sieci. RUCH, mimo prób ratowania przez Orlen, nie zdołał się odnaleźć w nowej rzeczywistości. W 2023 roku firma wstrzymała prenumeratę gazet, a w kwietniu 2024 zaprzestała dostarczania prasy do punktów sprzedaży.

Sprawdź, czy pamiętasz, co można było kupić w kioskach RUCHU i jak wyglądało codzienne życie w PRL-u, gdy były one centrum informacji i drobnych zakupów.

Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, ile pamiętasz z czasów, gdy „szybko, tanio i po drodze” oznaczało właśnie kiosk RUCHU!

QUIZ PRL. Szybko, tanio i po drodze. Czy pamiętasz, co kupowałeś w kioskach RUCHU?

QUIZ PRL. Szybko, tanio i po drodze. Czy pamiętasz, co kupowałeś w kioskach RUCHU? Pytanie 1 z 15 W którym roku powstał pierwszy kiosk Ruchu? 1945 1950 1919 Następne pytanie

