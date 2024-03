8 marca w PRL-u

QUIZ PRL. Tak świętowano Dzień Kobiet w Polsce Ludowej

Międzynarodowy Dzień Kobiet, święto ze wszech miar słuszne, w PRL-u uległo wynaturzeniu. Zredukowano go do obowiązkowego goździka, a w dobie niedoborów dołączono do niego parę rajstop, a gdy i ich zabrakło, zwykłe mydło. Pamiętacie, jak świętowano 8 marca w Polsce Ludowej?