QUIZ PRL: Żyłeś w PRL-u to musisz to znać. Rozwiniesz te skróty

Otóż te akronimy nieco się po wojnie wydłużały, a poza tym, mimo tak niewielkiej literówce, bardzo długo nie uznawanej za błąd, nabierały zupełnie innego znaczenia. Niekiedy jednak w skrótowcach nie było litery S, a mimo to nikt nie miał wątpliwości co do ich. „klasy S”. Wtedy, za czasów mlekiem i miodem płynących i transparentem powiewających, nikt nie zastanawiał się nad znaczeniem skrótów, bo było wiadomo, że kryją się pod nimi instytucje, w których nic się nie załatwi albo zrzeszenia, do których zapisać się wstyd. Tym bardziej dzisiaj trudno będzie rozwiązać tę archeologiczno-werbalną zagadkę. Ale spróbować nie zaszkodzi. Czy znasz poniższe skróty z czasów PRL-u?

QUIZ PRL: Żyłeś w PRL-u to musisz to znać! Tylko nieliczni rozwiną te skróty Pytanie 1 z 10 PZPR: Państwowy Zakład Poznawczo-Rozwojowy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji Dalej

Tańczące z Promocjami 08.08.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.