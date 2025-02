Jajko w majonezie obowiązkowo ze szczypiorkiem. Towarzyszy mi od pierwszej pracy w Społem, i w jakiś sposób zawsze pojawiało się w każdej knajpie w której pracowałem. Nawet po przełomie ustrojowym kiedy prowadziłem sieć bufetów pracowniczych, jajeczko znikało pierwsze i to ile by go nie było – mówi Gienon Mientkiewicz. I dodaje jeszcze: – Sam uwielbiam tę przekąsko-zakąskę. Ilekroć w hotelu na śniadaniu widzę jajeczko i majonez, to sięgam po nie!