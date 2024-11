Rachunek za prąd wyższy o 7 000 złotych! Oni muszą dopłacić krocie

To już dziś! Rząd Tuska zrobił prezent seniorom! Oto, co dostaną za grosze

Oddali mieszkania za dożywotnią rentę. Czy to się opłaca?

Wysokie rachunki za prąd

Mieszkańcy jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych są w szoku. Okazuje się, że przez długi czas dostawali i opłacali nie swoje rachunki za prąd. Nagle dostawca energii zorientował się, że liczniki są źle przypisane do mieszkań i wysłała mieszkańcom bloku faktury korygujące opiewające nawet na 7 tys. zł do zapłaty. Serwis wyborcza.biz przedstawia historię jednej z mieszkanek, która dostała w sumie korektę 16 faktur za energię, na której kwota dopłaty wynosiła właśnie aż 7 tys. zł. "Na moim internetowym koncie abonenckim zniknęła historia odczytów i zapłaconych faktur za ostatnie 8 lat. Jest za to informacja, że rachunki mam zapłacić już za 11 dni" - powiedziała mieszkanka feralnego bloku cytowana przez serwis wyborcza.biz.

Sprzedawca energii firma E.ON Polska odpowiada przywołanemu serwisowi krótko: "Ponieważ otrzymaliśmy poprawione odczyty liczników, wystawiliśmy faktury korygujące. Ma to odzwierciedlić rzeczywiste koszty zużycia energii dla klienta. Jesteśmy z klientką w kontakcie w celu ustalenia sposobu rozwiązania reklamacji".

Ceny energii elektrycznej w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie. Nadchodzący rok pod tym względem może być jeszcze gorszy, bo mrożenie cen energii dla gospodarstw domowych kończy się wraz z końcem 2024 roku. Co będzie dalej, nie wiadomo. Na styczeń z niepokojem czekają w firmach energetycznych. - Wysyłamy faktury korygujące na ten rok. Co będzie od nowego roku, nie mamy pojęcia. Ale rachunki mogą być o wiele wyższe - słyszymy na infolinii w E. ON

Premier Donald Tusk chce, by minister finansów przedstawił sposób mrożenia cen energii na 2025 rok. Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska walczy o kwotę 5,4 mld zł w budżecie na przyszły rok. Z tego 4,4 mld zł to koszt przedłużenia maksymalnych cen energii na cały 2025 rok, a 1 mld zł potrzebny jest na kontynuację wypłat bonu energetycznego. Z drugiej strony, minister finansów oferuje na ten cel w 2025 r. tylko 2 mld zł z uwagi na napiętą sytuację budżetową.