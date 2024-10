Ceny prądu i gazu w górę. Jak najtaniej ogrzać dom?

Co to jest IKE? Jaki limit wpłat na IKE w 2024 roku?

Koszty ogrzewania na rok 2024 – gaz droższy od pomp ciepła?

Ogrzewanie domów, - jak czytamy w portalu, który powołuje się na Polski Alarm Smogowy (PAS) - "poza olejem opałowym najdroższym sposobem ogrzewania jest obecnie gaz ziemny, drogo wypadają „kopciuchy” na węgiel i drewno, najtańsze jest natomiast ogrzewanie pompami ciepła. Korzystne cenowo jest również użytkowanie kotłów „ekoprojekt” na paliwa stałe".

Jak czytamy w raporcie, “zmniejszenie kosztów ogrzewania za pomocą pomp ciepła wynika z obniżenia cen energii elektrycznej dla osób, które nie korzystały wcześniej z ochrony rządowej, czyli miały wysokie zużycie energii".

"Właściciele pomp ciepła płacili dotychczas za energię niemal 70 gr netto za kWh. Obecnie zapłacą nie więcej niż 50 gr, a w taryfach wielostrefowych nawet do 38 gr/kWh” – tłumaczy PAS.

Jak czytamy w raporcie, wymieniona cena 50 gr za kWh energii elektrycznej to cena zakupu energii, nieuwzględniająca dystrybucji ani innych dodatkowych opłat.

"Kotły węglowe i drewniane spoza klasyfikacji również wiążą się z dość wysokimi kosztami, wynoszącymi około 7600-8600 zł rocznie. Natomiast nowoczesny kocioł węglowy, spełniający standardy ekoprojektu, jest bardziej ekonomiczną opcją, z rocznymi kosztami rzędu około 5800 zł - podaje w raporcie Polski Alarm Smogowy.

Jak również informuje w raporcie, PAS - „ocieplenie domu ogrzewanego węglem w kotle ekoprojekt do standardu WT 2021 to spadek kosztów ogrzewania z 7979 zł do 3068 zł. Widać, że ocieplenie domu jest inwestycją, która pozwoli zaoszczędzić rocznie ok. 5500 zł w przypadku gazu i ok. 3900 zł w przypadku węgla (kocioł ekoprojekt)” – pisze PAS.

Jak czytamy w opracowaniu, "po podwyżce cen gazu, dość popularne w Polsce ogrzewanie gazowe (około 30% domów jednorodzinnych) stało się jedną z najdroższych metod ogrzewania".

"Ogrzanie za pomocą kotła gazowego 150 m2 domu o średnim standardzie ocieplenia gdzie mieszka 4 osobowa rodzina to koszt niemal 9 500 zł rocznie. Jeszcze droższe jest ogrzewanie kotłem olejowym – niemal 13 000 zł rocznie, jednak odsetek domów stosujących takie źródło grzewcze jest w Polsce niski"-informuje Polski Alarm Smogowy.

Posiłkując się cenami z raportu oraz ogłoszonymi taryfami cen prądu i gazu PAS zaprezentował również kalkulator kosztów ogrzewania, w którym możemy sprawdzić, ile zapłacimy rocznie za ogrzewanie naszego domu. W kalkulatorze możemy wprowadzić powierzchnię budynku, liczbę lokatorów i standard ocieplenia.

