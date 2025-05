Uproszczenie rachunków za energię elektryczną

Rząd planuje wprowadzić uproszczenia w rachunkach za energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki zakłada, że rachunki będą bardziej przejrzyste. Na pierwszej stronie rachunku za prąd ma znaleźć się podsumowanie najważniejszych informacji, w tym całkowita kwota do zapłaty w widocznym miejscu. Celem jest ułatwienie odbiorcom zrozumienia struktury opłat za energię.

W ramach projektu planuje się ponadto zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami - na formę elektroniczną. Jednocześnie odbiorcy będą mieli możliwość kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie, co ma zabezpieczyć interesy osób wykluczonych cyfrowo.

Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)

Przewidziane są też zmiany mające na celu wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednym z kluczowych założeń jest rozszerzenie formuły tzw. cable poolingu (współdzielenie przyłącza energetycznego) o możliwość wykorzystania magazynów energii. Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej oraz lepsze zarządzanie nadwyżkami energii.

Ponadto planuje się podwyższenie progu mocy zainstalowanej elektrycznej, od którego wymagane jest uzyskanie koncesji na wytwarzanie prądu, z 1 MW do 5 MW. Instalacje te będą objęte obowiązkiem wpisu do rejestru, podobnie jak ma to miejsce w przypadku małych instalacji. Zakłada się także zwiększenie progu mocy zainstalowanej, który umożliwia budowę instalacji fotowoltaicznej bez wymogu uzyskania pozwolenia na budowę, z 150 kW do 500 kW, pod warunkiem, że instalacja ta jest budowana w celu zaspokojenia wyłącznie własnych potrzeb na energię elektryczną.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie zmian jest resort klimatu i środowiska, a termin przyjęcia projektu przez rząd określono na II kwartał 2025 r.

