Rafał Zaorski skazany za insider trading. Jaki wyrok usłyszał "król spekulacji"?

Rafał Zaorski, znany w świecie finansów jako "król spekulacji", został skazany za wykorzystanie informacji poufnych w obrocie akcjami spółki Merlin Group (MG). Sąd uznał, że Rafał Zaorski dopuścił się insider tradingu, wykorzystując wiedzę o planowanej współpracy jego spółki Krypto Jam (KJ) z Merlin Group przed jej oficjalnym ogłoszeniem. W konsekwencji, wyrok w tej sprawie to grzywna w wysokości 250 tysięcy złotych.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2018 roku, kiedy to Rafał Zaorski, jako prezes Krypto Jam, prowadził negocjacje z zarządem Merlin Group dotyczące wspólnego projektu opartego na technologii blockchain. Jeszcze przed publikacją oficjalnego komunikatu o planowanej współpracy, Rafał Zaorski, poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę 2Z Capital, dokonał zakupu akcji Merlin Group. To kluczowy element sprawy, który przesądził o winie tradera.

Wyrok nie jest prawomocny i Rafał Zaorski zapowiedział już złożenie apelacji. Podobnie jak Aleksandra O., jego wieloletnia księgowa i współpracowniczka, która również została skazana w tej samej sprawie na grzywnę w wysokości 80 tysięcy złotych. Apelację może złożyć także Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która domagała się dla Rafała Zaorskiego grzywny w wysokości 500 tysięcy złotych.

Kulisy wzrostu kursu akcji Merlin Group. Kto zarobił przed ogłoszeniem współpracy z Zaorskim?

Zanim informacja o współpracy Krypto Jam i Merlin Group ujrzała światło dzienne, kurs akcji MG zaczął gwałtownie rosnąć. Już 19 czerwca 2018 roku, na kilka tygodni przed oficjalnym komunikatem, zanotowano znaczny wzrost obrotu akcjami Merlin Group. Jak informuje "Puls Biznesu", z ustaleń KNF wynika, że za ponad 90% obrotu po stronie kupna odpowiadała spółka 2Z Capital, kontrolowana przez Rafała Zaorskiego, oraz Aleksandra O. To właśnie te transakcje wzbudziły podejrzenia o insider trading.

19 czerwca 2018 roku Aleksandra O. zakupiła 87 333 akcje MG za 14,9 tys. zł, płacąc średnio 17 groszy za walor. Rafał Zaorski, w dniach 19-21 czerwca 2018 roku, nabył 87 217 akcji za 16,8 tys. zł, płacąc średnio 19 groszy. Rachunki maklerskie 2Z Capital i Aleksandry O. zostały specjalnie zasilone tuż przed tymi transakcjami. Te działania sugerują, że oboje mieli dostęp do poufnych informacji.

Gdyby Rafał Zaorski i Aleksandra O. sprzedali swoje pakiety po cenie z zamknięcia sesji 6 lipca 2018 roku, w dwa tygodnie zarobiliby odpowiednio 113,1 tys. zł i 115,8 tys. zł. To pokazuje skalę potencjalnych zysków, jakie mogli osiągnąć dzięki wcześniejszej wiedzy o planowanej współpracy. Spekuluje się, że wykorzystali oni informację poufną do własnego wzbogacenia.

Śledztwo mPay: Czy Rafał Zaorski manipulował kursem akcji spółki?

Sprawa Rafała Zaorskiego i insider trading w Merlin Group to nie jedyne głośne postępowanie z jego udziałem. Prokuratura bada również, czy doszło do nieprawidłowości w obrocie akcjami spółki mPay. KNF skierowała do prokuratury zawiadomienia w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych oraz manipulacji akcjami mPay. Jak podaje "Puls Biznesu", to poważne zarzuty, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla "króla spekulacji".

Zawiadomienia KNF dotyczą komunikatu mPay o podjęciu współpracy z Rafałem Zaorskim i spółką Dark Pool One. 22 listopada 2021 roku mPay poinformował o podpisaniu umowy z Zaorskim, która zakładała wprowadzenie do oferty mPay kryptowaluty typu stablecoin. Ta informacja wywołała lawinę spekulacji na giełdzie.

Jeszcze przed upublicznieniem tej informacji, między 16 a 22 listopada, kurs mPay wzrósł z 1,04 zł do 1,5 zł, a już następnego dnia sięgnął 2,16 zł. Z kolei 22 grudnia 2021 r. zaliczył maksimum na poziomie 4,06 zł za walor. Tak gwałtowny wzrost kursu wzbudził podejrzenia o manipulacje, które bada prokuratura.

Kryptowalutowe ambicje Rafała Zaorskiego. Inwestycje zakończone fiaskiem?

Rafał Zaorski, znany ze swoich kontrowersyjnych inwestycji, od lat próbuje swoich sił w projektach związanych z kryptowalutami. Współpraca z Merlin Group i mPay miały być przełomem, jednak oba projekty zakończyły się fiaskiem. Czy to oznacza koniec kryptowalutowych ambicji "króla spekulacji"? To pytanie zadaje sobie wielu obserwatorów rynku.

6 lipca 2018 r. Rafał Zaorski napisał na Facebooku: „Myślę że w ciągu najbliższych 3 lat Krypto Jam wyda na różnego rodzaju akwizycje związane z rynkiem blockchain nawet 1mld zł.” Tymczasem ze sprawozdania finansowego KJ za 2018 r. wynika, że spółka w tymże roku… nie miała ani złotówki przychodów ze sprzedaży (!) i wykazała prawie 250 tys. zł straty. Te dane pokazują, jak dalekie od rzeczywistości były plany Zaorskiego.

W lutym 2019 r., Merlin ogłosił, że szumnie zapowiadany kryptowalutowy program lojalnościowy spalił na panewce. Spółka z NewConnect i Rafał Zaorski tłumaczyli to dekoniunkturą w branży kryptowalut oraz tym, że MG koncentrowała się ówcześnie na innych projektach. Jednak w aktach sądowych można znaleźć zeznania menedżerów Merlina, którzy przyznali, że powodem fiaska projektu były wysokie koszty transakcji kryptowalutowych.

