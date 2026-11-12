Ranni policjanci otrzymają po 100 tys. zł. Jest decyzja szefa KGP

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-11-12 15:01

Jest decyzja w sprawie rannych policjantów z Krakowa. Szef KGP gen. insp. Marek Boroń przyznał im po 100 tys. zł zapomogi. To pierwsza, ale nie jedyna forma wsparcia. Ranni policjanci otrzymają także pomoc finansową na leczenie i rehabilitację, co potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Budynek szpitala. Na miniaturach obok dwaj młodzi policjanci. O zapomodze dla rannych funkcjonariuszy czytaj na SE Superbiz.
Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS, FACEBOOK
  • Przyznanie po 100 tys. zł zapomogi dla dwóch policjantów rannych w ataku.
  • Decyzja podjęta przez szefa KGP gen. insp. Marka Boronia i komendantów z Krakowa.
  • Zapewnienie dodatkowego wsparcia na pokrycie kosztów rehabilitacji.
  • Deklaracja dalszej pomocy finansowej ze strony policji i MSWiA w razie potrzeby.

Ranni policjanci pomoc finansowa. Jest decyzja szefa KGP

Sprawy potoczyły się bardzo szybko. Szef Komendy Głównej Policji gen. insp. Marek Boroń, razem z komendantem wojewódzkim i miejskim policji w Krakowie, podjęli decyzję o przyznaniu specjalnych zapomóg dwóm policjantom, którzy zostali ranni podczas sobotniej interwencji. Każdy z nich otrzyma po 100 tysięcy złotych.

Informację przekazała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka. To jasny sygnał, że państwo nie zostawia swoich funkcjonariuszy samych w potrzebie. Decyzja o przyznaniu rannym policjantom pomocy finansowej w kwocie 100 tys. zł zapadła błyskawicznie, co ma być wyrazem wsparcia i wdzięczności za ich poświęcenie.

W tych pierwszych dniach policjanci walczyli o życie. Teraz wspieramy ich nie tylko odznaczeniami, bo to też jest niezwykle ważne, ale również w formie materialnej – powiedziała Karolina Gałecka w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jaka pomoc na leczenie i rehabilitację dla rannych policjantów?

Sto tysięcy złotych to duży zastrzyk gotówki, ale to dopiero początek. Zarówno w Komendzie Głównej Policji, jak i w ministerstwie wszyscy zdają sobie sprawę, że powrót do zdrowia po tak poważnych obrażeniach to długi i kosztowny proces. Dlatego pomoc finansowa nie skończy się na jednorazowej wypłacie.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka jasno zadeklarowała, że funkcjonariusze nie zostaną sami z kosztami leczenia. Ranni policjanci otrzymają pomoc finansową także na pokrycie wszystkich kosztów związanych z rehabilitacją. To kluczowa informacja, bo pokazuje, że wsparcie będzie miało charakter długofalowy.

Będziemy ich wspomagali, jeżeli chodzi o koszty rehabilitacji. To wszystko dzieje się na bieżąco – zapewniła Karolina Gałecka.

Co to oznacza w praktyce? Pomoc ma być elastyczna i dostosowana do realnych potrzeb. Wysoka zapomoga dla policjantów nie jest więc jedynym wsparciem, a jedynie pierwszym krokiem w kompleksowej opiece. Gdy tylko w trakcie leczenia pojawią się nowe wydatki, funkcjonariusze i ich rodziny będą mogli liczyć na kolejne środki finansowe, zarówno ze strony policji, jak i MSWiA.

Stanowcza reakcja na atak. Co dalej z pomocą dla policjantów?

Błyskawicznie przyznane pieniądze to coś więcej niż tylko wsparcie materialne. To przede wszystkim bardzo mocny i jednoznaczny sygnał wysłany przez kierownictwo policji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przekaz jest prosty: państwo stoi murem za swoimi funkcjonariuszami i nie będzie tolerować ataków na ich życie i zdrowie.

Ta zdecydowana reakcja ma też ogromne znaczenie dla morale całej formacji. Każdy policjant, który codziennie wychodzi na służbę, musi mieć pewność, że w sytuacji kryzysowej nie zostanie sam. Zapowiedź długofalowej opieki jest tu kluczowa.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka nie pozostawiła w tej kwestii żadnych wątpliwości. Zapytana, czy 100 tysięcy złotych to koniec pomocy, zapewniła, że system wsparcia jest przygotowany na dalsze działania.

Również wtedy [gdy będą potrzebowali środków finansowych w trakcie rehabilitacji – red.] będą mogli liczyć zarówno na policję, jak i na MSWiA – zapewniła Karolina Gałecka.

Wysoka zapomoga dla policjantów to pierwszy, konkretny krok, za którym idzie gwarancja pokrycia kosztów leczenia i obietnica dalszego wsparcia finansowego, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. To jasna deklaracja, że funkcjonariusze, którzy na służbie stracili zdrowie, otrzymają najlepszą możliwą opiekę.

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