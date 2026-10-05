Wkład uchodźców w PKB Polski na poziomie 2,4 proc. w 2025 roku

Wpływ ekonomiczny uchodźców z Ukrainy na polską gospodarkę sięgnął w 2025 roku 2,4 proc. PKB, co odpowiada kwocie 94 mld zł. To główny wniosek z najnowszego raportu UNHCR i Deloitte, który zaprezentowano w czwartek w Warszawie. Analiza potwierdza rosnący wkład Ukraińców w rozwój gospodarczy Polski oraz ich wysoką aktywność zawodową.

Rosnący wkład w gospodarkę i wysoki wskaźnik zatrudnienia

Zgodnie z raportem „Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski”, wkład Ukraińców w PKB systematycznie rośnie. W 2023 roku wynosił 2,0 proc., rok później – 2,3 proc., a w 2025 roku osiągnął 2,4 proc. Prognozy zakładają, że do 2035 roku może wzrosnąć do 2,8 proc. PKB. Autorzy dokumentu podkreślili, że „jest to wartość, którą polska gospodarka straciłaby, gdyby uchodźcy nagle z niej zniknęli”.

Podczas prezentacji Jun Shirato, przedstawicielka UNHCR w Polsce, zwróciła uwagę na postępujące procesy adaptacyjne.

- Niniejszy raport dostarcza jednoznacznych dowodów na to, że gdy uchodźcy mają dostęp do ochrony, edukacji i godnej pracy, wnoszą wkład w rozwój krajów, które ich przyjęły. W Polsce wkład ten szacuje się na 2,4 proc. PKB - stwierdziła.

Raport wskazuje, że wskaźnik zatrudnienia Ukraińców w Polsce w 2025 roku sięgnął 76 proc., przewyższając odnotowany dla Polaków (75 proc. w trzecim kwartale ubiegłego roku). Shirato podkreśliła kluczowe znaczenie znajomości języka polskiego dla samodzielności zawodowej i zapowiedziała współpracę z rządem nad usprawnieniem systemu potwierdzania kwalifikacji językowych.

Przedsiębiorczość Ukraińców i korzyści dla polskiej demografii

Dane pokazują również wysoki poziom przedsiębiorczości wśród uchodźców. Własną działalność gospodarczą w Polsce prowadzi 13 proc. osób w wieku produkcyjnym, a co piąta z nich tworzy miejsca pracy. Od 2022 roku Ukraińcy złożyli ok. 135 tys. wniosków o rejestrację jednoosobowych firm.

- Dużym plusem polskiego systemu (gospodarczego) jest fakt zakładania przez Ukraińców firm w Polsce, w tym takich, gdzie tworzone są nowe miejsca pracy i zatrudniani są inni pracownicy. To pokazuje wykorzystanie potencjału - powiedziała Myrosława Keryk, prezeska Fundacji Ukraiński Dom.

Andrzej Halesiak, przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ocenił, że napływ uchodźców trafił na bardzo dobry moment dla gospodarki. Podkreślił, że Polska była w stanie wchłonąć te osoby „w dużej mierze z powodu występującej luki demograficznej w coraz bardziej starzejącym się społeczeństwie polskim”. Z kolei Paweł Kowal, pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy, przestrzegał przed narracją, że wojna jest korzystna dla gospodarki.

- Polska gospodarka rośnie, ale też dużo straciła na agresji rosyjskiej. (...) Cieszę się, że dzięki temu, że Ukraińcy znaleźli w Polsce miejsce na rynku pracy, nasze straty, jako państwa trzeciego agresji rosyjskiej, są mniejsze - zaznaczył.

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Wpływ na finanse NFZ i wyzwania na przyszłość

Z raportu wynika również pozytywny bilans finansowy dla systemu opieki zdrowotnej. W 2025 roku nadwyżka NFZ z tytułu obsługi obywateli Ukrainy wyniosła 1,8 mld zł. Średni koszt leczenia uchodźcy sięgnął 694 zł, podczas gdy dla obywatela Polski było to 4 640 zł. Rośnie także liczba medyków z Ukrainy - pod koniec 2025 roku stanowili oni 2,4 proc. lekarzy i 0,8 proc. pielęgniarek w kraju.

Eksperci wskazują jednak na przyszłe wyzwania. Andrzej Halesiak ostrzegł przed pojawieniem się „elementów związanych z wypychaniem, a nie integrowaniem i przyciąganiem” uchodźców.

- Obecnie przyglądamy się ukraińskim przedsiębiorcom. Pomóżmy im skalować ich start-upy. Niech wzbogacają nas dostępem do unikalnych czasem technologii, których my możemy być beneficjentami - wyjaśnił.

Tegoroczna analiza jest trzecią wspólną publikacją UNHCR i Deloitte. Poprzednie raporty ukazały się w marcu 2024 i czerwcu 2025 roku.

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