i Autor: Bartłomiej Magierowski/East News Jak legalnie uniknąć podwyżki składki ZUS

Ulgi składkowe

Szokujący raport. Ulgi składkowe nie trafiają do zatrudniających

Ulgi składkowe, w tym Mały ZUS plus, trafiają przede wszystkim do niezatrudniających i przyczyniają się do spadku zatrudnienia na etat - wynika z analizy Polskiej Sieci Ekonomii dla ZUS. Założenie firmy nie oznacza, że w Polsce rozwija się przedsiębiorczość - wskazuje współautor raportu Tomasz Lasocki.