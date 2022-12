Raty kredyty w euro i franku w górę. Wszystko przez wzrost stóp procentowych

Raty kredytów frankowych w górę

W czwartek 15 grudnia 2022 roku Europejski Bank Centralny i Szwajcarski Bank Narodowy zdecydują o wysokości stóp procentowych. Eksperci prognozują podniesienie stóp o maksymalnie 0,50 pkt proc. Zatem o mniej niż dotychczas o 0,25 pkt. proc. Nie oznacza to jednak końca zacieśniania polityki pieniężnej. Co to oznacza w praktyce dla Polaków? Decyzje wymienionych banków mają wpływ na wzrost rat kredytów zaciągniętych we frankach czy euro. Zatem podwyżki rat dotyczą nie tylko klientów banków, którzy to zadłużyli się w złotówkach, ale i tak zwanych frankowiczów i tych, co wzięli kredyty w euro licząc na to, że w niedalekiej przyszłości będą zarabiać właśnie w tej walucie.

Po czwartkowej decyzji EBC główna stopa procentowa w strefie euro wynosić będzie 2,5 proc., depozytowa zaś 2 proc. W przypadku Szwajcarów łącznie ich główna stopa może w tym cyklu dojść do 1,25-1,50 proc.

