KROPiK (Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów) ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt, a za jego funkcjonowanie odpowiadać będzie ARiMR.

Rejestr będzie gromadził dane identyfikacyjne zwierząt i właścicieli, a dostęp do nich otrzymają m.in. weterynarze, gminy i Policja, z planowaną integracją z mObywatelem.

Obowiązkowa rejestracja z opłatami dotyczyć będzie psów i kotów urodzonych po wdrożeniu systemu, zwierząt przekazywanych oraz trafiających do schronisk.

Niedopełnienie obowiązku rejestracji grozi grzywną, jednak dla zwierząt posiadających już dom rejestracja pozostaje dobrowolna.

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów – jakie cele ma realizować?

Rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami mającymi na celu ograniczenie problemu bezdomności zwierząt w Polsce. Jednym z nich jest wprowadzenie Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), za którego funkcjonowanie i administrację będzie odpowiadać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Nowe przepisy zakładają, że weterynarze będą zobowiązani do wpisywania do systemu danych identyfikacyjnych zwierząt oraz ich właścicieli.

Rejestr będzie gromadził podstawowe dane identyfikujące zwierzę (rasa, umaszczenie, data urodzenia) oraz dane właściciela, uwzględniając specyfikę wykorzystywania psów w resorcie obrony narodowej oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

Dostęp do danych i integracja z aplikacją mObywatel

Rejestr ma zapewnić bezpłatny dostęp do danych dla lekarzy weterynarii, gmin, Policji, straży miejskiej, prokuratury, sądów oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Planowana jest integracja z aplikacją mObywatel, co umożliwi przegląd danych identyfikacyjnych zwierzęcia i właściciela, aktualizację danych, śledzenie terminów wizyt u weterynarza, przypomnienie o obowiązkowych szczepieniach oraz zgłoszenie zaginięcia lub odnalezienia psa czy kota.

Obowiązkowa rejestracja zwierząt - jakie opłaty

Projekt ustawy przewiduje obowiązkową rejestrację zwierząt, z którą wiązać się będą opłaty ponoszone przez właścicieli. Obowiązek ten ma dotyczyć psów i kotów urodzonych po dacie wdrożenia systemu, zwierząt przekazywanych nowym opiekunom (sprzedaż, adopcja) oraz tych, które trafią do schronisk. Oznakowanie ma następować najpóźniej podczas pierwszego obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie lub przed ukończeniem 12. miesiąca życia w przypadku kotów.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku rejestracji

Za niedopełnienie obowiązku rejestracji zwierzęcia grozić będzie kara grzywny. Dla czworonogów, które posiadają już stały dom, rejestracja pozostanie dobrowolna. Serwis bezprawnik.pl zwraca uwagę, że dobrowolność rejestracji dla zwierząt posiadających już dom ma być zabezpieczeniem przed wzrostem liczby porzucanych zwierząt w obliczu nowych obciążeń finansowych.

