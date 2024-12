Blisko tysiąc spraw pozostaje w toku

Fundusz działa od 6 września 2023 r. Od tego czasu RPP przyznał łącznie 8 mln zł świadczeń. Najniższe przyznane świadczenie to 5 tys. zł, a najwyższe - 200 tys. zł - wynika danych przekazanych PAP.

"Wszyscy wnioskodawcy przyjęli wyliczone świadczenie i zrzekli się dalszych roszczeń" - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa RPP Anna Hernik-Solarska.

RPP zakończył 566 spraw dotyczących świadczenia kompensacyjnego, wydał 228 decyzji, w tym 138 o przyznaniu świadczenia i 85 o odmowie świadczenia oraz pięć o umorzeniu postępowania.

Z kolei w 338 przypadkach RPP odmówił wszczęcia postępowania lub pozostawił wniosek bez rozpoznania. Rzeczniczka wyjaśniła, że dotyczyło to najczęściej spraw, które miały miejsce jeszcze przed utworzeniem funduszu, czyli przed 6 września 2023 roku, w związku z czym nie mogły zostać rozpatrzone w tym trybie.

Hernik-Solarska zaznaczyła, że wnioski są rozpatrywane w terminie trzech miesięcy, ale do tego należy doliczyć czas konieczny do zgromadzenia materiału dowodowego. Wypłata następuje w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o przyjęciu świadczenia.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta pozwala osobie poszkodowanej podczas pobytu w szpitalu na uzyskanie rekompensaty finansowej. Rekompensata jest przyznawana za uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub zakażenie szpitalne. W przypadku śmierci pacjenta o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny.

Tryb uzyskania rekompensaty z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych jest szybszy od trwających niekiedy lata sądowych postępowań. Wynika to m.in. z tego, że uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej.

Aktualna wysokość świadczenia kompensacyjnego dla pacjenta, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju albo uległ zakażeniu, wynosi od 2 228 zł do 222 800 zł. Natomiast wysokość świadczenia w razie śmierci pacjenta wynosi od 22 280 zł do 111 400 zł dla każdego wnioskodawcy, czyli dziecka, rodzica, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.

Przyjęcie rekompensaty z funduszu zamyka pacjentowi sądową drogę ubiegania się o odszkodowanie.