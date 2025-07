Utrudnienia w Banku Pekao – kiedy i czego się spodziewać?

Bank Pekao zaplanował prace serwisowe na cały weekend, co oznacza, że klienci muszą przygotować się na pewne niedogodności. Jak podaje Bankier.pl, pierwsze prace rozpoczęły się już w piątek, 11 lipca, o godzinie 22:00. Do godziny 6:00 w sobotę, 12 lipca, mogą występować problemy ze składaniem wniosków o nowe produkty oraz z zastrzeganiem dokumentów tożsamości i anulowaniem zastrzeżeń. Utrudnienia mogą dotyczyć również infolinii. Ponadto, w nocy z soboty na niedzielę (12/13 lipca) w godzinach 20:00-7:00, klienci ponownie mogą napotkać te same problemy.

Dodatkowo, w niedzielę, 13 lipca, w godzinach 3:00 – 8:00 nie będzie działał Blik w aplikacji PeoPay i PeoPay KIDS, nie będzie można doładować telefonu w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay i PeoPay KIDS oraz wpłacić gotówki w bankomatach. Klienci Banku Pekao powinni szczególnie uwzględnić te ograniczenia planując weekendowe wydatki.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim i PKO Bank Polski – jakie zmiany?

Bankier.pl podaje również, że ING Bank Śląski zapowiedział przerwę techniczną w sobotę, 12 lipca, w godzinach 8:00 – 20:00. Jak informuje Bankier.pl, w tym czasie niedostępny będzie moduł Makler. Z kolei PKO Bank Polski planuje prace w aplikacji IKO w poniedziałek, 14 lipca, w godzinach 23:00 – 0:00. W tym krótkim czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do aplikacji, w tym podczas płatności zbliżeniowych telefonem oraz kodem BLIK. Klienci ING Banku Śląskiego i PKO Banku Polskiego powinni wziąć pod uwagę te ograniczenia planując swoje transakcje.

VeloBank – niedostępność wniosków o nowe produkty

W nocy z piątku na sobotę (11/12 lipca) w godzinach 22:00 – 6:00 VeloBank planuje przerwę techniczną. Jak donosi Bankier.pl, niemożliwe będzie wnioskowanie o nowe produkty, takie jak np. otwieranie rachunków czy wnioskowanie o kredyty. Jest to spowodowane niedostępnością usługi weryfikacji danych w państwowych, zewnętrznych bazach m.in. PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL. Klienci VeloBanku, którzy planowali złożyć wniosek o nowy produkt w tym czasie, będą musieli poczekać do sobotniego poranka.

Bank Pekao: Utrudnienia w składaniu wniosków i zastrzeganiu dokumentów (piątek i sobota), brak BLIK, doładowań i wpłat w bankomatach (niedziela).

ING Bank Śląski: Niedostępny moduł Makler (sobota).

PKO Bank Polski: Utrudnienia w aplikacji IKO (poniedziałek).

VeloBank: Brak możliwości wnioskowania o nowe produkty (noc z piątku na sobotę).

Tadeusz Białek, prezes Związeku Banków Polskich - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.