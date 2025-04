Promieniowanie jądrowe w Polsce. Co nam grozi? Odpowiada prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Wyższe dodatki do emerytur z ZUS. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje świadczenie

Cel zmian legislacyjnych

Głównym celem nowych przepisów jest usprawnienie procesu zarządzania rachunkami osób zmarłych oraz zabezpieczenie zgromadzonych na nich środków przed nieuprawnionym dostępem. Jednocześnie zmiany mają ułatwić spadkobiercom dostęp do pieniędzy należących do zmarłego.

Weryfikacja w rejestrze PESEL

Według założeń projektu, banki będą zobowiązane do weryfikacji w rejestrze PESEL, czy właściciel rachunku żyje, jeśli na koncie nie odnotowano żadnej aktywności przez pięć lat. W przypadku potwierdzenia zgonu, instytucja otrzyma również informację o dacie śmierci, co pozwoli na rozpoczęcie procedury likwidacji rachunku i przygotowanie środków do wypłaty dla spadkobierców.

Przewidziane wyjątki

Regulacja przewiduje jednak istotne wyjątki. Bank nie będzie musiał weryfikować statusu klienta, jeśli posiada on więcej niż jeden rachunek, a przynajmniej jeden z nich wykazuje aktywność w ciągu ostatnich pięciu lat. Podobne zasady będą dotyczyć rachunków prowadzonych na czas określony.

Korzyści dla instytucji finansowych

Nowe przepisy przyniosą również ułatwienia dla samych banków. Zostaną one zwolnione z obowiązku przekazywania zbiorczych informacji o rachunkach wygasłych lub rozwiązanych, dla których upłynął już wymagany okres przechowywania dokumentów.

Odpowiedź na rosnący problem

Wprowadzenie automatycznej weryfikacji w rejestrze PESEL ma usprawnić proces identyfikacji tzw. "uśpionych kont" należących do osób zmarłych. Problem ten narasta w miarę upowszechniania się wielorachunkowości wśród klientów banków. Proponowane zmiany są odpowiedzią na rosnącą potrzebę transparentnego i efektywnego zarządzania rachunkami bankowymi w przypadku śmierci ich właścicieli.