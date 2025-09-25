W sierpniu wartość pożyczek krótkoterminowych wzrosła o ponad 20% do 1,15 mld zł, stanowiąc większość rynku.

Pożyczki długoterminowe również rosną, z 7,4% wzrostem liczby i 16,6% wzrostem wartości rok do roku.

Najszybciej rozwijają się pożyczki ratalne (celowe), notując 27,5% wzrost liczby i 15,6% wzrost wartości.

Na rynku dominują liczbowo pożyczki ratalne, a wartościowo gotówkowe, co jest typowe dla Polski.

Coraz więcej więcej pożyczek krótkoterminowych

Jak poinformowało Biuro Informacji Kredytowej, w sierpniu wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni osiągnęła 1,151 mld zł, co oznacza wzrost o 20,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego. Łącznie udzielono 464 tys. pożyczek, a udział tych krótkoterminowych wyniósł 72,3 proc. wartości oraz 86,2 proc. liczby wszystkich zobowiązań.

Średnia wartość pożyczki do 60 dni wyniosła 2 729 zł i była wyższa o 11,8 proc. niż w sierpniu 2024 roku. W okresie od stycznia do sierpnia br. liczba takich zobowiązań przekroczyła 3,65 mln, a ich łączna wartość wyniosła 8,75 mld zł, co przełożyło się na wzrost odpowiednio o 14,6 proc. i 28,9 proc..

Rośnie popularność pożyczek długoterminowych

W sierpniu 2025 roku udzielono także 74 tys. pożyczek gotówkowych z okresem spłaty powyżej 60 dni, o łącznej wartości 441 mln zł. Oznacza to wzrost liczbowy o 7,4 proc., a wartościowy o 16,6 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Średnia kwota tego typu zobowiązania wyniosła 6 004 zł, czyli o 8,5 proc. więcej niż w sierpniu 2024 roku. Od początku roku do końca sierpnia udzielono 608 tys. takich pożyczek (wzrost o 19,3 proc.) na kwotę 3,527 mld zł (więcej o 28,3 proc.).

Dynamiczny rozwój pożyczek ratalnych

Z raportu wynika, że szybki rozwój odnotowały także pożyczki ratalne. W sierpniu br. liczba udzielonych pożyczek ratalnych wzrosła o 27,5 proc. r/r, a ich wartość o 15,6 proc.. Firmy pożyczkowe przyznały 873 tys. takich zobowiązań na kwotę 582 mln zł, przy czym średnia wartość jednej pożyczki spadła do 667 zł, czyli o 9,3 proc. mniej niż rok wcześniej.

W okresie styczeń–sierpień liczba udzielonych pożyczek ratalnych sięgnęła 6,82 mln, a ich łączna wartość przekroczyła 4,56 mld zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 25 proc. i 16,4 proc.

Struktura rynku pożyczek pozabankowych

Według BIK w sierpniu 2025 roku utrzymała się charakterystyczna struktura polskiego rynku pożyczek pozabankowych. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki ratalne, zaś w ujęciu wartościowym pożyczki gotówkowe. Jest to typowa cecha polskiego rynku pożyczek pozabankowych.

Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.