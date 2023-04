Rekordowa ilość bankructw osób fizycznych. 2 tys. osób miesięcznie ogłasza upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka bije rekordy

Drożyzna dobija Polaków. Sytuacja staje się dramatyczna. Fatalne nastroje konsumenckie i coraz powszechniejsze ubóstwo potwierdzają już twarde dane. W pierwszym kwartale 2023 roku upadłość konsumencką ogłosiło już ponad 5 tys. zł. Okazuje się, że sytuacja ekonomiczna Polaków znacznie pogorszyła się w marcu, kiedy to tak dramatyczną decyzję podjęły około 2 tys. Polaków. W całym I kw. 2023 r. bankructwo ogłosiło 5357 dłużników. Jest to najwyższy kwartalny wynik w historii. Dla porównania, w całym 2017 r. z upadłości konsumenckiej skorzystało w sumie 5,5 tys. osób.

Upadłość konsumencka krok po kroku

Kto i na jakiej podstawie może ogłosić upadłość konsumencką? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to procedura sądowa dedykowana niewypłacalnym dłużnikom. Niewypłacalnym, czyli takim, którzy nie mogą uregulować zaległych zobowiązań od co najmniej trzech miesięcy, a ich miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, by mogło pokryć zaspokajanie potrzeb życiowych i spłatę długów. Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Upadłość konsumencka daje oddłużenie - jako zaspokojenie roszczeń wierzycieli z majątku dłużnika (tyle, ile da się pokryć z tego majątku, zazwyczaj nie jest to całość), a także jako umorzenie części albo całości długów. Zapewnia ona też wolność od wezwań do zapłaty i wizyt komornika.

Sonda Jak rząd radzi sobie z inflacją? Znakomicie. Gdyby nie rząd, drożyzna byłaby większa Efekty są, ale niezbyt duże Rząd sobie nie radzi To nie walka z inflacją, tylko jej napędzanie