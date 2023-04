Badanie przeprowadzone przez Kantar Public na zlecenie Too Good To Go pokazuje, że 38% Polaków przynajmniej raz wyrzuciło jedzenie po Wielkanocy.

W Polsce marnuje się ok. 5 mln ton żywności rocznie, z czego najwięcej, bo aż 60% (3 mln ton), wyrzucamy w naszych domach. Częściej w okresie świątecznym, kiedy w koszach ląduje ok. 2-3 razy więcej jedzenia niż w innych miesiącach.

– Badanie to pokazało, że ponad połowa Polaków przygotowuje za dużo świątecznego jedzenia, co prowadzi do nadmiernego marnowania żywności. Najbliższa Wielkanoc będzie rekordowo droga, dlatego najprostszym sposobem szukania oszczędności jest przygotowanie mniejszej ilości potraw. To sytuacja win-win, ponieważ skorzystają na tym nie tylko nasze portfele, ale przede wszystkim planeta – powiedziała Anna Kurnatowska, Country Director Too Good To Go w Polsce. – Dostosujmy ilości do liczby osób, zadbajmy już teraz o ich preferencje smakowe, wykorzystajmy składniki w sposób jak najbardziej efektywny i już teraz pomyślmy jak przerobić wielkanocne nadwyżki – kończy.

Co najczęściej trafia do kosza?

Po świętach do kosza najczęściej trafiają: sałatka jarzynowa (62%), pieczywo (39%), różnego rodzaju szynki (27%), ale też jajka na twardo (21%) czy jajka faszerowane (20%). Wyrzucanie jedzenia jest kosztowne. Wszystkie produkty w ostatnich miesiącach wyraźnie podrożały, na co wpływ miała rosnąca inflacja. Za jajka, czyli symbol Wielkanocy, trzeba zapłacić aż o 40% więcej niż w ubiegłym roku, a cena powyżej 1 zł za sztukę stała się normą. Pieczywo podrożało aż o 29,8%, a wędliny o 25%. Chcąc kupić marchew do przygotowania sałatki jarzynowej trzeba się liczyć z podwyżką rzędu 100%!

Aby mniej marnować jedzenia nie tylko w święta:

⦁ Przygotuj listę przedświątecznych zakupów i trzymaj się jej robiąc zakupy.

⦁ Zadbaj o preferencje smakowe gości.

⦁ Spróbuj oszacować potrzeby i odpowiednio podziel porcje.

⦁ Pozostaw w lodówce jedynie tyle jedzenia, ile potrzebujesz.

⦁ Przechowuj dania w odpowiedni sposób. Miej na uwadze, że prawie każde jedzenie nadaje się do zamrożenia.

⦁ Pomyśl już teraz, jak możesz przerobić pozostałe jedzenie.

⦁ Celebruj ten piękny czas w gronie bliskich.