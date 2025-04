Masz 65 lat? Sprawdź, jakie dodatki do emerytury Ci przysługują!

Dla wielu Polaków majówka to nie tylko trzy dni odpoczynku, lecz początek kilkudniowego urlopu. Branża turystyczna odnotowuje coraz większe zainteresowanie dłuższym wypoczynkiem. Jak wskazuje Profitroom, dostawca systemów rezerwacyjnych dla hoteli, Polacy coraz częściej wyjeżdżają przed 1 maja i wracają dopiero po 3 maja. To zmusza hotelarzy do większej elastyczności w zarządzaniu dostępnością miejsc i ofertą.

- „Majówka przestaje być ściśle określonym terminem. Goście elastycznie planują pobyty wokół dni świątecznych (...) To będzie wymagało od hotelarzy większej zwinności operacyjnej” – zauważa Łukasz Kucharski, przedstawiciel ośrodka z Władysławowa.

Gdzie najchętniej wyjeżdżają Polacy na majówkę?

Na liście najczęściej wybieranych miejsc znalazły się Pomorze Zachodnie, Sudety, Mazury oraz Kołobrzeg. Popularne pozostają także: Szklarska Poręba, Gdańsk, Kraków i Warszawa – przy czym w tych dwóch ostatnich miastach zanotowano dynamiczne wzrosty rezerwacji, odpowiednio 31% i aż 64% r/r.

„W zestawieniu miast najwięcej rezerwacji dotyczy Kołobrzegu, Szklarskiej Poręby, Gdańska, Krakowa oraz Warszawy” – poinformowała firma.Nowością są rosnące wskaźniki w mniej oczywistych destynacjach takich jak Lubelszczyzna, Kujawy, Podlasie i Warmia. Spadki zainteresowania odnotowano m.in. w Wiśle, Szczyrku, Łebie, Ustce i Jastrzębiej Górze.

Rezerwacje last minute i nowy profil podróżnych

Chociaż pierwsze zapytania o majówkowy wypoczynek pojawiają się już w marcu, to największa liczba rezerwacji przypada na ostatnie dwa tygodnie przed wyjazdem. W 2024 roku aż 43,8% rezerwacji na termin 30 kwietnia – 5 maja zrealizowano w tym okresie.

W 2025 roku trend się powtarza. Najczęściej rezerwowane są pokoje dla dwóch osób (ponad 42%), ale rośnie także udział wyjazdów indywidualnych – forma 1+0 zanotowała wzrost aż o 69% rok do roku.

Ile kosztuje nocleg na majówkę?

Średnia cena noclegu na majówkę wynosi 866 zł brutto i pozostaje na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Goście coraz częściej szukają jednak czegoś więcej niż tylko łóżka – pakiety z wyżywieniem, dostępem do SPA, animacjami czy atrakcjami zyskują na znaczeniu.

Wzrost rezerwacji bez pośredników

Jak zauważa Agata Pielacha-Janiec, Dyrektor Regionalna w Profitroom, majówka to nie tylko początek sezonu, ale również ostatnia szansa na rezerwację wakacji przy dobrej dostępności. Coraz więcej osób rezerwuje bezpośrednio na stronach hoteli – takich rezerwacji było 35%, co oznacza wzrost o 10 punktów procentowych r/r.

