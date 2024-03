Polacy dostaną rekordowe dopłaty do emerytury! Wypłaty w kwietniu

Dopłaty z budżetu państwa do PPK. Komu przysługuje dopłata roczna?

Dopłata roczna w wysokości 240 złotych przysługuje tym uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosły co najmniej 3,5 procent 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2023 rok jest zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 732,90 zł, a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 183,23 zł - czytamy na oficjalnej stronie programu. Wysokość zgromadzonych środków w PPK można sprawdzić, logując się na stronę www.rachunek.mojeppk.pl.

Zgodnie z wyliczeniami PFR, jeżeli zarabiamy 5 tys. zł, co miesiąc otrzymamy od pracodawcy dodatkowe 75 zł. W skali roku to jest 900 zł. Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędnościowy, w którym pracownik, jego pracodawca oraz państwo dokładają do prywatnych oszczędności pracownika. Udział w PPK jest dobrowolny.

Drodzy uczestnicy PPKSprawdzajcie kontaW tym tyg. do 2,1 mln zWas trafiła dopłata roczna (240zł) z budżetu(497mln zł)To nie koniec dobrych wieści:-w PPK jest już ponad 24 mld(przebita kolejna bariera)-oszczędza 3,47mln osóbNie warto nie być w PPK@PawelBorys_— Bartosz Marczuk (@BartoszMarczuk) March 29, 2024

