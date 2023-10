i Autor: Kalinka261015 / CC BY-SA 3.0 / wikipedia.org Sejm

Wybory w Polsce

Rekordowe pieniądze dla partii. Która dostanie najwięcej?

Politycy dostaną więcej pieniędzy niż dotychczas. To skutek wysokiej frekwencji wyborczej, od której to m.in. zależy wysokość subwencji dla partii politycznych. - Przelewy z budżetu dla ugrupowań politycznych pobiją rekord wszech czasów - informuje "Rzeczpospolita". Zobacz, na jakie sumy mogą liczyć ugrupowania, które dostały się do Sejmu i Senatu.