Biedronka szaleje z promocjami na Wielkanoc! Sprawdź, co kupisz za grosze

Wagarujesz? Nie zdasz do następnej klasy! MEN zaostrza przepisy

Wynagrodzenia i zatrudnienie w górę

Średnie wynagrodzenie w administracji rządowej wzrosło do 11,4 tys. zł, a w ministerstwach przekroczyło 14,5 tys. zł brutto. To efekt m.in. przygotowań do objęcia prezydencji w Radzie UE, które przełożyły się na wzrost zatrudnienia o niemal 2 tys. etatów – najwięcej w ministerstwach (581).

Najniższa rotacja kadr od dekady

Rotacja zatrudnienia w służbie cywilnej wyniosła 6,4 proc., co oznacza najniższy poziom odejść od 10 lat. W 2024 roku z administracji odeszło 7,9 tys. osób. To może świadczyć o większej stabilności zatrudnienia, ale też o spadającym zainteresowaniu pracą w urzędach.

Wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje zatrudnianie osób spoza korpusu służby cywilnej. Mimo spadku ich liczby (o 9 proc. wśród ekspertów i 7 proc. wśród administratorów), nadal to niemal 2700 etatów.

Brakuje młodych pracowników

Liczba urzędników poniżej 30. roku życia spadła o 473 osoby, co obniżyło ich udział do zaledwie 6 proc. Średni wiek w służbie cywilnej to dziś 46 lat. Eksperci ostrzegają: starzenie się kadr może zagrozić efektywności działania administracji.

Zmiany kadrowe na wyższych stanowiskach – efekt zmiany władzy

Rok 2024 przyniósł rekordową liczbę powołań i odwołań na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej – aż 1544 osoby zostały powołane, a 1406 odwołane. Najwięcej rotacji dotyczyło stanowisk zastępców dyrektorów departamentów, co eksperci łączą bezpośrednio ze zmianą ekipy rządzącej po wyborach parlamentarnych.

Dla porównania – w 2023 roku powołań było 717, a odwołań 774. To pokazuje, jak silnie funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce nadal uzależnione jest od zmian politycznych, mimo formalnych gwarancji jej niezależności.

Jednocześnie raport odnotowuje wzrost zainteresowania rekrutacjami do urzędów – o jedno stanowisko ubiegało się średnio 12 kandydatów, podczas gdy rok wcześniej było ich siedmiu. Choć to pozytywny sygnał, nadal daleko do poziomu sprzed kilku lat, gdy konkurencja na jedno miejsce sięgała 36 osób.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.