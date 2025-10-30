Trwają dyskusje o limicie płacy dla lekarzy. Resort czeka na propozycje

MZ czeka na propozycje dotyczące zmian w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia do 7 listopada.

W planach jest ustalenie maksymalnego wynagrodzenia dla osób na kontraktach (ok. 40 tys. zł brutto).

Rozważane jest powiązanie waloryzacji najniższych wynagrodzeń ze wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w budżetówce.

Dyskutowane jest przesunięcie terminu waloryzacji płac z 1 lipca na 1 stycznia.

Konsultacje społeczne w Ministerstwie Zdrowia w sprawie wynagrodzeń dla medyków

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, w nagraniu opublikowanym na platformie X, podkreśliła otwartość na dialog społeczny w kwestii wynagrodzeń dla medyków. Zaprosiła wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag i propozycji.

- Zapraszamy w ramach szeroko pojętego dialogu społecznego do zgłaszania uwag i propozycji do ustawy o najniższym wynagrodzeniu oraz propozycji dotyczących wynagrodzeń w zakresie umów cywilnoprawnych zawieranych przez medyków – napisała wiceminister.

Zgłoszenia można przesyłać do 7 listopada. Kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, na którym zostaną omówione zgłoszone propozycje, zaplanowano na 18 listopada.

Maksymalne wynagrodzenie na kontraktach dla medyków?

Jedną z kluczowych propozycji jest wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli tzw. kontraktów. Obecnie przepisy nie regulują tej kwestii, co prowadzi do dużych dysproporcji w zarobkach.

Zgodnie z propozycją, górna granica wynagrodzenia na kontrakcie miałaby wynosić około 40 tys. zł brutto miesięcznie, w przeliczeniu na etat. W wyjątkowych sytuacjach możliwe byłoby podniesienie stawki godzinowej, jednak wynagrodzenie maksymalne nie mogłoby przekroczyć 48 tys. zł brutto miesięcznie.

Ustanowienie górnych limitów wynagrodzeń spotkało się z poparciem Związku Powiatów Polskich już w czerwcu 2025 r.

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe zasady kontraktów

MZ planuje wprowadzić szereg zmian w zasadach zawierania umów kontraktowych. Zatrudnienie na podstawie kontraktu byłoby możliwe pod warunkiem zachowania czasu pracy odpowiadającego co najmniej połowie etatu. Ponadto, umowy nie mogłyby określać wynagrodzenia jako stawki procentowej.

Każda umowa kontraktowa musiałaby zawierać:

Stawkę godzinową

Liczbę i harmonogram godzin pracy

Liczbę zadań do wykonania

Zgodę na przetwarzanie danych przez MZ, NFZ i AOTMiT

Co istotne, świadczeniodawca mógłby zawierać umowy cywilnoprawne wyłącznie bezpośrednio z osobą wykonującą zawód medyczny. Oznacza to odejście od kontraktów z podmiotami zbiorowymi, takimi jak spółki i podmioty lecznicze. Dodatkowo, szpitale miałyby obowiązek sprawozdawczy do AOTMiT i NFZ, raportując wydatki na umowy B2B wraz z numerami prawa wykonywania zawodu (PWZ) i PESEL.

Płace minimalne będą regularnie waloryzowane?

Kolejnym ważnym tematem jest zmiana mechanizmu waloryzacji najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Rozważane jest powiązanie waloryzacji ze wskaźnikiem o niższej dynamice wzrostu, takim jak wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Obecnie, płace minimalne w ochronie zdrowia są podnoszone co roku, od 1 lipca, w oparciu o procent wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni. Taki mechanizm budzi kontrowersje, a ZPP już w czerwcu zgłosił zastrzeżenia co do jego adekwatności.

Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej postulował nawet zawieszenie funkcjonowania przepisów podwyżkowych na dwa lata, a Polska Federacja Szpitali poparła tę propozycję. Federacja Przedsiębiorców Polskich zaproponowała zastąpienie obecnego wskaźnika inną stawką bazową, indeksowaną podobnie jak emerytury i renty.

Nowe współczynniki pracy i termin Waloryzacji

MZ analizuje również zmianę współczynników pracy dla grupy 5 i 6, co wpłynie na różnice w wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych. Proponowane współczynniki zaczerpnięto z obywatelskiego projektu ustawy, zakładając podniesienie współczynnika dla grupy 5 z 1,02 na 1,19, a dla grupy 6 z 0,94 na 1,09.

Ponadto, dyskutowane jest przesunięcie terminu waloryzacji najniższych wynagrodzeń z 1 lipca na 1 stycznia danego roku, począwszy od stycznia 2027 r.

Ostatnim z omawianych tematów jest obowiązek zakwalifikowania pracownika do wyższej grupy zawodowej w przypadku podwyższenia przez niego kwalifikacji zawodowych, jeśli zdobyto je z polecenia lub za zgodą pracodawcy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) proponuje, aby kwalifikacje posiadane przez pracownika były kryterium kwalifikacji do grup – to zmiana w projekcie obywatelskim autorstwa OZZPiP.

