Akcje Orlenu przekroczyły 100 zł, notując 128% wzrostu od początku roku i osiągając najwyższy kurs w historii jako koncern energetyczny.

Orlen stał się najbardziej wartościową polską firmą na GPW z kapitalizacją około 116 mld złotych.

Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, przypisuje wzrost akcji zmianom w zarządzie i realizacji programu inwestycyjnego, m.in. w Nową Chemię, farmy wiatrowe i SMR-y.

Transparentność i przywrócenie ładu korporacyjnego, w tym zgłoszenia do prokuratury, oraz inwestycja prezesa w akcje, przyczyniły się do zaufania rynku

Historyczny rekord na GPW: Ile kosztują akcje Orlenu?

Inwestorzy mają powody do zadowolenia. W czwartek rano cena akcji Orlenu na Giełdzie Papierów Wartościowych przekroczyła 100 zł, co oznacza imponujący wzrost o 128 proc. od początku roku. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca notowania wzrosły o 15,5 proc. To najwyższy kurs od czasu przekształcenia spółki w multienergetyczny koncern. W efekcie kapitalizacja Orlenu osiągnęła historyczny poziom około 116 mld złotych, czyniąc go najbardziej wartościową polską firmą w historii warszawskiej giełdy. Dla porównania, ostatniego dnia urzędowania poprzedniego zarządu akcje spółki kosztowały 65,8 zł.

Dlaczego akcje Orlenu rosną? Prezes Fąfara wyjaśnia

Zdaniem obecnego zarządu, tak dynamiczny wzrost to efekt głębokich zmian i przywrócenia rynkowych standardów. W ocenie prezesa Orlenu Ireneusza Fąfary obecna wycena akcji spółki jest efektem zmian przeprowadzonych przez obecny zarząd. W komentarzu dla Polskiej Agencji Prasowej prezes Fąfara podkreślił, że kluczowe było urealnienie planów i zapewnienie transparentności.

Na początku tego roku ogłosiliśmy największy w historii polskiej energetyki program inwestycyjny. Rozpoczęliśmy inwestycje, które wcześniej istniały tylko na papierze. Urealniliśmy harmonogramy, naprawiliśmy nieprawidłowości w już istniejących procesach.

Zatrzymaliśmy skandalicznie źle przygotowany projekt Olefin III i zastąpiliśmy go projektem Nowej Chemii, który uwzględnia realia rynkowe. (...) Zapewniliśmy transparentność, wyciągając „trupy z szafy”, i skierowaliśmy wnioski do prokuratury, by pociągnąć do odpowiedzialności winnych spraw, których charakter kontrole uznały za kryminalny – przekazał PAP Ireneusz Fąfara.

Dodatkowym sygnałem dla rynku, który został odebrany jako „deklaracja wiary w założenia biznesowe spółki”, była decyzja samego prezesa. Ireneusz Fąfara jest pierwszym szefem koncernu, który zainwestował własne środki w akcje Orlenu, co przełożyło się na dalsze umocnienie kursu.

Jakie są plany inwestycyjne Orlenu? Nowa strategia i transparentność

Nowy zarząd nie tylko naprawia błędy przeszłości, ale również dynamicznie realizuje strategię rozwoju. Spółka mocno ruszyła z nowymi projektami, takimi jak budowa farm wiatrowych, elektrowni gazowych, modernizacja sieci oraz przyspieszenie realizacji projektu małych reaktorów jądrowych (SMR). Te działania, wcześniej istniejące głównie na papierze, teraz nabierają realnych kształtów i stanowią fundament przyszłej wartości koncernu.

Grupa Orlen, posiadająca rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz rozbudowaną sieć stacji paliw w Europie Środkowej, konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w segmentach petrochemicznym, wydobywczym oraz energetycznym, z silnym naciskiem na odnawialne źródła energii. Analitycy rynkowi wskazują, że to właśnie połączenie transparentności i realnych, ambitnych inwestycji przywróciło zaufanie inwestorów, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w rekordowej cenie akcji.

