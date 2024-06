Rekordowe zyski LOT-u! W 2023 roku przewieźli ponad 10 mln pasażerów

Od 1 lipca zmiany w 800 plus! Już nie wszystkie dzieci je dostaną

800 plus

Rekordowe wyniki LOT w 2023 roku!

- Polskie Linie Lotnicze LOT zamknęły 2023 rok z 1,074 mld złotych zysku netto oraz 1,129 mld złotych zysku na działalności operacyjnej EBIT, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 10,121 mld zł, przewożąc 10,021 mln podróżnych" - poinformował w komunikacie przewoźnik. LOT ocenił, że "dobrze wykorzystał szanse, które w minionym roku pojawiły się przed branżą lotniczą i zakończył rok z rekordowymi wynikami - poinformował przewoźnik 27 czerwca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023 przez Walne Zgromadzenie PPL LOT.

Rekordowym w historii LOT-u miesiącem był lipiec ub.r., gdy liczba pasażerów na pokładach samolotów narodowego przewoźnika przekroczyła milion. W całym okresie letnim, pomiędzy czerwcem a wrześniem, LOT przewiózł ponad 4,1 mln osób.

Samoloty narodowego przewoźnika w 2023 roku wykonały 102 212 startów. Pasażerowie LOT-u w ub.r. najchętniej wybierali rejsy na trasach Warszawa-Toronto, Warszawa-Nowy Jork, a także Warszawa-Chicago, na trasach europejskich, największą popularnością cieszyły się rejsy pomiędzy Warszawą a Londynem, Wilnem i Amsterdamem.

- LOT jest punktualny, gościnny oraz rentowny. (...) Uruchomiliśmy nowe kierunki, łącząc Polskę z Rijadem, Taszkentem i Oradeą. Powróciliśmy do Aten, a pod koniec roku nasze samoloty wylądują w Innsbrucku. Zapowiedź budowy nowego lotniska centralnego traktujemy jako szansę i zobowiązanie. Dlatego, zgodnie z przyjętą strategią, pozyskujemy nowe samoloty. Do końca tego roku nasza flota zwiększy się z obecnych 76 do 86 samolotów - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PLL LOT Michał Fijoł.

LOT zwiększył siatkę połączeń w 2023 roku

Spółka przypomniała, że w ubiegłym roku poszerzył swoją siatkę połączeń również poza Warszawą, gdzie z lotnisk regionalnych pasażerowie mogą polecieć do Seulu, Stambułu, Mediolanu, Paryża czy Rzymu. LOT ocenia, że bardzo dobrze przyjęte zostały także ogłoszone w ubiegłym roku trasy do Taszkentu w Uzbekistanie oraz Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, tworząc potencjał dla rozwoju turystyki oraz możliwości biznesowych w Azji i na Półwyspie Arabskim.

- Na bieżąco analizujemy wyniki badań satysfakcji i na ich bazie poprawiamy jakość naszych usług, nie tylko na pokładzie. Już wkrótce rozpoczniemy rozbudowę i modernizację salonu biznesowego Polonez, a pod koniec roku oddamy do dyspozycji flagowy Executive Lounge w największym polskim mieście poza Polską – Chicago. Zgodnie z zapowiedziami przygotowujemy się również do procesu retrofitu naszych dreamlinerów, aby podróże na ich pokładzie były jeszcze bardziej komfortowe - przekazał Fijoł.

LOT przypomniał, że w październiku 2023 r. przedstawił w strategii szczegółowe plany dalszego rozwoju. Zgodnie z nią, w latach 2024-2028 pasażerowie mogą spodziewać się blisko 20 nowych kierunków, zarówno średniego, jak i dalekiego zasięgu. Planowane są również inwestycje w nowe samoloty oraz infrastrukturę lotniskową. Do 2028 r. flota PLL LOT ma powiększyć się o ponad 30 samolotów wyposażonych w najnowszą generację silników, która ma przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,30 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

„Pieniądze to nie wszystko. Extra". - Robert Szcześniewski Prezes Soonly Finance Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.