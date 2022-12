Rekordowy zysk na lokacie w banku! Dwucyfrowe oprocentowanie wróciło, ale jest haczyk!

Kurs walut [23.12.2022]. Złoty traci wobec euro. Zyskuje do dolara i franka

Jak informuje Bankier.pl, nowa maksymalna stawka na rynku w wysokości 10 proc. w skali roku również dotyczy Lokaty mobilnej i obowiązuje od 21 grudnia 2022 r. Depozyt jest zakładany na 180 dni (poprzednio 270 dni) i można z niego skorzystać tylko jeden raz jako nowy klient.

-Maksymalna kwota lokaty to 50 tys. zł. Wpłacający na depozyt taką sumę, może zarobić blisko 2 tys. zł. Oferta jest dostępna w ciągu 14 dni po otwarciu konta dla osób fizycznych wyłącznie w aplikacji mobilnej CA24 Mobile. Lokata jest odnawialna – oprocentowanie po odnowieniu będzie takie same jak dla standardowej lokaty półrocznej w dniu odnowienia (obecnie jest to 4 proc. w skali roku) - czytamy.

Bank jest prekursorem wysokiego oprocentowania. Przed kilkoma miesiącami jako pierwszy zaproponował 8 proc. w skali roku na lokacie mobilnej dla nowych klientów. W ślad za nim poszły inne banki, a 8 proc. rocznie to obecnie norma.

