Renta dla osób które nigdy nie pracowały. Czy to możliwe?

Zgodnie z art 57. Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

"Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który (...) jest niezdolny do pracy (...) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy(...)".

Wspomniany w powyższym przepisie okres składkowy jest określony w art. 58. tej samej ustawy:

Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego (...) uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:

1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat

2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat

3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat

4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat

5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat

Renta bez żadnego okresu zatrudnienia - jaka podstawa prawna?

Zgodnie z art. 87. Ustawy o emeryturach i rentach:

"Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes ZUS może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie".

Należy podkreślić, że wspomniany przepis daje szansę na rentę bez okresu zatrudnienia w przypadku całkowitej niezdolności do pracy. Zakres tego przepisu nie obejmuje osób częściowo niezdolnych do pracy.