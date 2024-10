Renta wdowia 2025. Kto i ile może dostać [WYLICZENIA]

Kto może się starać o rentę wdowią?

Renta wdowia to świadczenie dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, która wynosi 85 procent renty lub emerytury, która przysługiwała lub przysługiwałaby osobie zmarłej. Obecnie mogą pobierać tylko jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane. Od nowego roku seniorzy będą mogli wybrać, czy chcą otrzymywać całą rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia, czy odwrotnie.

Renta wdowia będzie przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków. Trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).To oznacza, że wdowa, która nabyła prawa do renty rodzinnej w wieku 40 czy 50 lat nie będzie miała prawa do 15 proc. dodatkowego świadczenia. Wniosek o rentę wdowią będzie dostępny od 1 stycznia 2025 r. na stronie internetowej ZUS-u i w każdej placówce Zakładu.

Dwa warianty renty wdowiej

Seniorzy będą mogli wybrać, czy chcą otrzymywać całą rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia, czy odwrotnie. Docelowo renta wdowia ma wynieść aż 50 proc. renty rodzinnej. W pierwszym okresie funkcjonowania świadczenia wdowa lub wdowiec mogliby otrzymywać 100 proc. swojej emerytury i 15 proc. renty rodzinnej, a od 2027 roku byłoby to 25 proc. renty rodzinnej.W drugim wariancie wdowa lub wdowiec pobieraliby rentę rodzinną i dodatkowo 15 lub 25 proc. swojej emerytury.

Maksymalna wysokość renty wdowiej

Renta wdowia ma być wypłacana do limitu wynoszącego trzykrotność najniższej emerytury w Polsce. Obecnie minimalna emerytura jest na poziomie 1 780,96 złotych brutto, czyli renta wdowia byłaby wypłacana do kwoty 5 342,88 zł. W marcu 2025 będzie waloryzacja rent i emerytur, a minimalna emerytura od 1 marca 2025 roku wynosiłaby 1 879,27 zł brutto. W związku z tym emerytura wraz z rentą rodzinną nie mogłaby przekroczyć 5 637,81 złotych brutto.

W galerii poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenia wysokości renty wdowiej dla obu wariantów: zachowania własnej emerytury + 15 proc. renty rodzinnej lub pobierania renty rodzinnej i +15 proc. własnej emerytury.

