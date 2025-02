Renta wdowia. Czy świadczenie należy się po każdym małżonku?

Co z rentą wdowią dla osób, które zawarły więcej niż jedno małżeństwo? Czy dostaną dwa świadczenia?

Świadczenie renty wdowiej przysługuje osobom, których małżonek/małżonka zmarły (jeśli spełniają też odpowiednie warunki). Wdowa, lub wdowiec może podjąć decyzję o otrzymywaniu 100 proc. swojego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, lub 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia. Do tej pory w przypadku śmierci małżonka emeryci mieli możliwość rezygnacji z emerytury i pobierania samej renty rodzinnej, która wynosi 85 proc. świadczenia małżonka.

Pozostaje pytanie, co z wielokrotnymi wdowami, czyli osobami, które straciły np. dwukrotnie małżonka? Niezależnie od przeszłości małżeńskiej, mogą pobierać tylko jedną rentę wdowią. Nie mogą również wybrać po którym małżonku ją pobiorą, świadczenie jest przyznawane na podstawie emerytury ostatniego małżonka.

Wynika to z tego, że jednym z warunków do otrzymania renty wdowiej jest pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka i wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Co za tym idzie w przypadku osób, które zawarły kolejne małżeństwo, poprzedni zmarły małżonek/małżonka nie będzie się liczył do świadczenia.

Pozostałe warunki renty wdowiej

Poza kwestiami pozostania we wspólnocie małżeńskiej (nie wspólnocie majątkowej! Intercyza nie wyklucza możliwości otrzymania renty wdowiej), prowadzenia wspólnie gospodarstwa domowego do śmierci małżonka, oraz nie pozostawania w innym związku małżenskim, świadczenie jest obwarowane także innymi warunkami.

Rentę wdowią można otrzymywać dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ponadto renta rodzinna należy się jedynie jeśli kobieta została wdową nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna jeśli został wdowcem nie wcześniej niż w wieku 60 lat.

Co za tym idzie, kobieta której mąż zmarł, gdy sama miała 50 lat, nie otrzyma renty wdowiej. Z kolei jeśli kobieta w momencie śmierci męża miała 57 lat, może starać się o rentę rodzinną, ale rentę wdowią (czyli i emeryturę wraz z rentą rodzinną) może dostać dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat).

