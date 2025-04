Agnieszka Grotek: Jak dostać rentę wdowią?

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS: Rentę wdowią dostają te osoby, które miały związek małżeński trwający do śmierci współmałżonka, która nastąpiła nie wcześniej niż na 5 lat przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego i nie wstąpiły w nowy związek małżeński. Są to osoby, które dzisiaj mają swoje świadczenie albo rentę rodzinną i ich dochody nie przekraczają trzykrotności minimalnej emerytury. Obecnie 90% wniosków o rentę wdowią złożyły kobiety. Wypłata renty wdowiej będzie w lipcu. Szacujemy, że będzie około 850 000 takich uprawnionych. Uprawnieni dostaną świadczenie w terminach takich jak mają płatności świadczenia. To będzie jeden przelew, zarówno ich dotychczasowe świadczenie i to nowe świadczenie. Oczywiście dostaną też decyzję, która będzie wydrukowana i do nich wysłana.

Agnieszka Grotek: Jeżeli ktoś się spóźni, nie zdąży złożyć wniosku do lipca?

Zbigniew Derdziuk: Emerytury wypłacamy za miesiąc, za który zostało złożone świadczenie. Jeśli ktoś złoży wniosek do 31 lipca, to za lipiec dostanie rentę wdowią, ale dostanie ją w sierpniu. Zatem osoby, które chcą otrzymać te świadczenie od lipca, powinny najlepiej już wnioskować o nie przez naszą stronę, czy przez pocztę, albo bezpośrednio w placówce ZUS.

Agnieszka Grotek: Co mają zrobić osoby, których małżonek pobierał emeryturę od innego płatnika np. zakładu emerytalno-rentowego MSWiA.

Zbigniew Derdziuk: Mamy wspólny portal. Mamy takie narzędzie do wymiany danych, gdzie te informacje o o świadczeniu drugiego współmałżonka dostaniemy w formie elektronicznej. Zostało podpisane porozumienie między Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurem Emerytalnym, KRUS. Ale świadczenie wypłaci ta instytucja, do której będzie złożony wniosek.

Agnieszka Grotek: Ostatnio pojawił się raport o stanie FUS. Czy emeryci mogą obawiać się tego, że zabraknie pieniędzy na 13. emeryturę, nie będzie na 14. emeryturę?

Zbigniew Derdziuk: Na pewno nie należy się bać i dziękuję za to pytanie, bo ono pozwala powiedzieć, że system jest wydajny, bezpieczny stabilny. Państwo jest gwarantem. Mamy dosyć dobrą prognozę FUS, zarówno prognozę wpływów jak i wydatków. Wydatki idą też zgodnie z planem.

Agnieszka Grotek: A co z przyszłością emerytur. Już się szacuje, że za 20 lat emerytury będą skandalicznie niskie. Może jakoś tej sytuacji zapobiec?

Zbigniew Derdziuk: Ale to będzie tak, kiedy osoby te nie będą płacić składki emerytalnej i będą chciały wcześniej przejść na emeryturę. Każdy jest kowalem swojego losu. Jeśli nie pracował, nie płacił składek, to dlaczego jego świadczenie ma być wyższe? Polska wprowadziła dodatkowe instrumenty oszczędzania na emeryturę: IKZE, IKE PPK, PPK i liczba osób, które mają coraz więcej pieniędzy naskładane w takiej formie rośnie. Jeśli wydłużamy życie i chcemy przejść we wcześniejszym wieku na emeryturę, a mamy do tego prawo, to akceptujemy to, jakie mamy świadczenie. Pamiętajmy, że dzisiaj osoby, które są na emeryturze nie mają ograniczeń w pracy dodatkowej. Dzisiaj w ZUS-ie na 8 milionów emerytów Ponad 800 000 osób pracuje, płaci składki i te składki co roku są doliczane do ich emerytury i ich emerytura jest podwyższana.

Cała rozmowa w załączonym materiale WIDEO

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.