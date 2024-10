Restrukturyzacja w Makro Polska. Mniej pracowników

Audyt w PZU: "czarna lista" mediów i miliony utopione w Ruchu. Są wnioski do prokuratury

Makro w trakcie restrukturyzacji

Makro Cash&Carry działa w Polsce od 1994 r. Firma należy do niemieckiego koncernu Metro Group, który dawniej prowadził w Polsce także hipermarkety spożywcze Real i markety budowlane Praktiker. Spółka obecnie jest kolejnej już restrukturyzacji i przyznaje, że mierzy się z licznymi wyzwaniami w Polsce, na czele m.in. ze wzrostem kosztów prowadzenia biznesu.

- "W ramach implementacji strategii sCore, Makro Cash and Carry Polska S.A. jest w trakcie zmiany procesów mających na celu podniesienie wydajności prowadzonej działalności, a w efekcie również zmniejszenie stanu zatrudnienia. Realizując strategię sCore nasza firma wprowadza obecnie m.in. koncept MFC (Multichannel Fulfillment Center)" - przekazało w odpowiedzi na pytania Wiadomości Handlowych biuro prasowe spółki.

Polski oddział Makro wskazuje, że zmaga się z takimi wyzwaniami jak m.in. spowolnienie gospodarcze, które dotknęło sektor klientów profesjonalnych firmy (handlu detalicznego i gastronomii) oraz rosnące w szybkim tempie koszty prowadzenia biznesu. "Wyzwania te wymuszają na nas szukanie oszczędności we wszystkich obszarach działalności, również zasobach pracowniczych" - dodaje Makro.

Pracę straciło ponad 100 pracowników

Firma podaje, że od czasu rozpoczęcia wdrażania nowej strategii (2023 r.) do końca września 2024 r. zatrudnienie w Makro Cash & Carry Polska zmniejszyło się o ponad 100 etatów. - "Ta liczba dotyczy całej sieci Makro Polska we wszystkich lokalizacjach" - dodaje biuro prasowe spółki.

Makro jednocześnie zapewnia, że "na tym etapie wdrażania strategii" nie planuje zamykania hal (redukcji liczby lokalizacji prowadzenia sprzedaży hurtowej).

To kolejna duża restrukturyzacja w Makro

Podczas poprzedniej dużej restrukturyzacji, w roku 2016, Makro zamknęło 11 z wówczas działających 41 hal sprzedażowych), 10 z nich było tzw. Makro Punktami (mniejsze hurtownie, o powierzchni ok. 1,5 tys. mkw.). Zlikwidowano także dużą halę w Szczawnie-Zdroju (8 tys. mkw.). Obecnie działa 29 hal. Pracę straciło do 681 osób (na ok. 5,5 tys. zatrudnionych wtedy w polskim oddziale firmy).

